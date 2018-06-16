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AK Parti'nin Sivas mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "İnanıyoruz ki bu aziz millet bu bin yılın Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan'ı medeniyet yürüyüşünde yalnız bırakmayacaktır. Evlatlarının geleceği için, güçlü bir Türkiye için güçlü lider Erdoğan'ı seçip hükümeti kurma görevini de verecektir"

SİVAS (AA) - Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyoruz ki bu aziz millet bu bin yılın Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan'ı medeniyet yürüyüşünde yalnız bırakmayacaktır. Evlatlarının geleceği için, güçlü bir Türkiye için güçlü lider Erdoğan'ı seçip hükümeti kurma görevini de verecektir." dedi.

Yılmaz, partisinin Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da demokrasi bayramı olacağını söyledi.

Halkın 24 Haziran'da iki konuda karar vereceğini aktaran Yılmaz, bunlardan birinin cumhurbaşkanın hükümeti kurma yetkisi olduğunu bildirerek, şunları dile getirdi:

"Bu talimatı verirken ince eleyip sık dokuyacak, adayların hangisinde tecrübe var, hangisinde cesaret var, hangisinde aslan gibi yürek var, zor zamanlarda hangisi şapkasını alıp gider, zor zamanlarda hangisi halkıyla beraber canı pahasına bu milletin hakkına hukukuna, evlatlarının geleceğine sahip çıkar, hepsini dikkate alıp ona göre karar verecektir. İnanıyoruz ki bu aziz millet bu bin yılın Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan'ı medeniyet yürüyüşünde yalnız bırakmayacaktır. Evlatlarının geleceği için, güçlü bir Türkiye için güçlü lider Erdoğan'ı seçip hükümeti kurma görevini de verecektir."

Yılmaz, 24 Haziran'da milletin ikinci yetkisinin de milletvekillerini seçmek olduğunu ifade ederek, bunu kullanırken de cumhurbaşkanıyla çalışacak, ona engeller çıkarmayacak, cumhurbaşkanına yardımcı olacak, böylelikle Türkiye'ye zaman ve enerji kaybettirmeyecek güçlü bir yasam organını oluşturacağını dile getirdi.

"Milletvekillerinin aday olduğu listeye bakacak ve bu partinin bu ana kadar hangi icraatları yaptığını, sözlerinin, vaatlerinin takipçisi olup olmadığını görecek ve ona göre de oy kullanacaktır. Bu konuda bizim yüzümüz ak" diyen Yılmaz, Sivas'a son 15 yılda 26 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

- "Seçimler hayati önem taşıyor"

Bakan Yılmaz, son 16 yılda Türkiye'nin ekonomik olarak 3 kattan fazla büyüdüğünü, bazı alanlarda verilen hizmetlerin 80 yıla denk geldiğini hatta bu süreden fazla olduğunu, Sivas'ın da bundan pay aldığını dile getirdi.

Yılmaz, gelecek dönemde üniversitelerle, organize sanayiyle, lojistik merkezle, Seyfebeli küçük Sanayi Sitesiyle Sivas'ı bulunduğu konumdan çok daha büyük yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

"Devletimizin bekası için, milletimizin birlik ve bütünlüğü için bu oylama çok önemlidir. İnanıyoruz ki aziz milletimiz 24 Haziran'da sandığa gittiğinde evlatlarının geleceği için 'Yarınlarda Türkiye daha güçlü, daha büyük olsun, demokrasinin çıtasını daha yükseğe taşıyalım.' diyorsanız yapmanız gerekenler belli. İnşallah hem Sayın Başbakanımızın hem reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas deyince şu sözünü hep hatırlatacağız, 'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez.' Şeyh Edebali diyor ki, 'Zümrüdüanka'nı iyi seç ki Kaf Dağı sana yakın olsun, yolun ebediyen açık olsun.' Zümrüdüanka'mız, rehberimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız, Kaf Dağı'mız hayalimiz, bizi alacak inşallah çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacak. Herkesin işi, aşı, ev, barkı olacak. Ne başta dert olacak, ne gönülde hasret olacak. 24 Haziran'da Türkiye'ye çağ atlatacağız, şimdiden demokrasi bayramımız hayırlı, uğurlu olsun."

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