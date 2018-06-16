AK Parti'nin Sivas mitingi

SİVAS (AA) - Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyoruz ki bu aziz millet bu bin yılın Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan'ı medeniyet yürüyüşünde yalnız bırakmayacaktır. Evlatlarının geleceği için, güçlü bir Türkiye için güçlü lider Erdoğan'ı seçip hükümeti kurma görevini de verecektir." dedi.

Yılmaz, partisinin Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da demokrasi bayramı olacağını söyledi.

Halkın 24 Haziran'da iki konuda karar vereceğini aktaran Yılmaz, bunlardan birinin cumhurbaşkanın hükümeti kurma yetkisi olduğunu bildirerek, şunları dile getirdi:

"Bu talimatı verirken ince eleyip sık dokuyacak, adayların hangisinde tecrübe var, hangisinde cesaret var, hangisinde aslan gibi yürek var, zor zamanlarda hangisi şapkasını alıp gider, zor zamanlarda hangisi halkıyla beraber canı pahasına bu milletin hakkına hukukuna, evlatlarının geleceğine sahip çıkar, hepsini dikkate alıp ona göre karar verecektir. İnanıyoruz ki bu aziz millet bu bin yılın Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan'ı medeniyet yürüyüşünde yalnız bırakmayacaktır. Evlatlarının geleceği için, güçlü bir Türkiye için güçlü lider Erdoğan'ı seçip hükümeti kurma görevini de verecektir."