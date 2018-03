AK Parti’nin tek kadın il başkanı istifa etti

AK Parti’nin tek kadın il başkanı olan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde istifa etti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, 3 Mart 2016 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından göreve atanmıştı. 21 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi’nde yeniden seçilen Karadağ, bugün istifa ettiğini açıkladı. Karadağ yaptığı açıklamada, "AK Parti İl Başkanlığı gibi dünyanın en önemli, en kutlu görevlerinden birini 2 yılı aşkın bir süredir, büyük bir onurla ve gururla icra etmeye çalıştım. AK Parti’de görev yapan tek kadın başkan olarak yerim her zaman özel oldu. Çanakkale’mizi her zaman onurla ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştım. Ama son zamanlarda özellikle listemiz, ismimiz üzerinden partimiz yıpratılmaya çalışıldı. Biz buna daha fazla göz yumamazdık, buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önemli oldu, bundan sonra da öyle olacaktır. Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet ettim. Şu zamana kadar partimde bana ne görev verildiyse elimden geldiğinde, layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle 3 Mart 2016 da geldiğimiz AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Zor bir dönem de 3 genel başkanla çalıştım. 2 yılı birlikte geçirdik" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her kim olursa olsun, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kısır döngü içerisine sokmaya çalışırsa önce şahsımı karşısına almış olur" sözlerini hatırlatan Karadağ, "Çanakkale’de de her kim bunu yapmaya yeltenirse hep beni karşısında buldu. Ülkemiz tarihi süreçlerden geçiyorken, kimsenin kişiselliği, kibirleri ve hırslarıyla uğraşamayız dedik ve nitekim öyle de yaptık. Çanakkale’mizi, partimizi çocukça oyunlara ve hırslara daha fazla alet etmemeliyiz dedik. Çok şükür ki bizim memleket sevdamız hırsımızdan daha önemlidir. Tekrar defaatle ifade ediyorum; hiç kimse kişisel hırslarını partinin üzerinde tutamaz ve tutmamalıdır. İl başkanı olursunuz, vekil olursunuz, grup başkanvekili olursunuz, bakan olursunuz, genel başkan yardımcısı olursunuz, her şey olursunuz, ama bu görevlerin hiçbiri partimizden önemli değildir, önemli olmamalıdır" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevinden istifa eden Yeşim Karadağ’ın yerine Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Ergin Sezen vekalet edecek.