AK Parti'nin Tokat mitingi

Yıldırım, "Bu başarıyı görmek istemeyenler, görmek istemezler. Türkiye, helikopteri hangi dönemde yaptı? CHP döneminde mi helikopter yaptık? Atak Helikopteri'ni üreterek şu anda ihracatını bile yapıyoruz. Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu? Türkiye'nin insansız hava aracı ne zaman yapıldı? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ve İnce'ye sorun bakalım, ne diyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde böyle bir büyümenin gerçekleşmediğini vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye'yi milletle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısı olduğunu söyledi.

Yıldırım, partisince Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi bu dönemde üç kat büyüttüklerini kaydetti.

Türkiye'nin bugün kendi uydusunu ürettiğine dikkati çekerek, "Uydu teknolojisi yüksek teknoloji değil mi?" diye soran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 24'ten yüzde 65'e çıktı, bunların bununla alakası var mı? Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik. Bunların bu işten haberi var mı? 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8'di. Bu sayı tam 33'e çıktı."

Yıldırım, en büyük yatırımı insana yaptıklarını söyleyerek, bütçeden en büyük payın önce eğitime daha sonra sağlığa ayrıldığını vurguladı.

- "Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz"

Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde iş yaptığını ifade eden Yıldırım, milletin AK Parti'nin icraatlarını bildiğini ve takdir ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu sebeptendir ki 16 yıldır eveleyip geveleyip, boş lafla memleketi meşgul eden CHP'ye değil AK Parti'ye oy veriyor. Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz." diye konuştu.