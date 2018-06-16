AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu?" dedi.
Yıldırım, partisince Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi bu dönemde üç kat büyüttüklerini kaydetti.
Geçmiş dönemlerde böyle bir büyümenin gerçekleşmediğini vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye'yi milletle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısı olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Bu başarıyı görmek istemeyenler, görmek istemezler. Türkiye, helikopteri hangi dönemde yaptı? CHP döneminde mi helikopter yaptık? Atak Helikopteri'ni üreterek şu anda ihracatını bile yapıyoruz. Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu? Türkiye'nin insansız hava aracı ne zaman yapıldı? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ve İnce'ye sorun bakalım, ne diyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bugün kendi uydusunu ürettiğine dikkati çekerek, "Uydu teknolojisi yüksek teknoloji değil mi?" diye soran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Türkiye, bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 24'ten yüzde 65'e çıktı, bunların bununla alakası var mı? Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik. Bunların bu işten haberi var mı? 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8'di. Bu sayı tam 33'e çıktı."
Yıldırım, en büyük yatırımı insana yaptıklarını söyleyerek, bütçeden en büyük payın önce eğitime daha sonra sağlığa ayrıldığını vurguladı.
- "Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz"
Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde iş yaptığını ifade eden Yıldırım, milletin AK Parti'nin icraatlarını bildiğini ve takdir ettiğini belirtti.
Yıldırım, "Bu sebeptendir ki 16 yıldır eveleyip geveleyip, boş lafla memleketi meşgul eden CHP'ye değil AK Parti'ye oy veriyor. Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz." diye konuştu.
Binali Yıldırım, şöyle devam etti:
"Ne diyorlar bunlar, 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Hızlı trene ne lüzum var.' Göçe sebep oluyormuş. Akla bak akla. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. O zaman yola da tünele de lüzum yok, yürüyerek gidelim. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıkacaklarmış. Yahu siz yıkım ekibi misiniz kardeşim? Bunların ayarı bozulmuş, ayarı. Belli ki vatandaştan yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlar."
Alandakilere "Bu yıkım ekibine geçit verir misiniz? Türkiye'nin geleceğini bunların karartmasına müsaade eder misiniz?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "hayır" yanıtını aldı. Yıldırım, "yıkım ekibine" Tokat'tan ekmek çıkmayacağını, Tokat'ın göz bebekleri olduğunu vurguladı.
- Tokat'a yapılan yatırımlar
Başbakan Yıldırım, Tokat'ta eğitim, sağlık ve diğer alanlarda yapılan yatırımları anlatarak, şehre 15 yılda 15 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.
Son 15 yılda Tokat'ta bin 760 derslik yapıldığını belirten Yıldırım, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 8 bin olan öğrenci sayısının, 30 binin üzerine çıktığını ve bu üniversiteye iki fakülte daha kuracaklarını anlattı.
Şehirde yurt kapasitesinin 10 bin civarına yükseldiğini anlatan Yıldırım, Tokat'ın merkezi ve Almus ilçesine açılacak yurtlarla kapasiteyi 3 bin daha artıracaklarını söyledi.
Yıldırım, Tokat'ta 14 yeni hastane inşa edildiğini dile getirdi.
(Sürecek)
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