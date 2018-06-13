AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Zigana Dağı'nı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl bitiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde alandaki dev ekranlarda, oluşturulması planlanan millet kıraathanelerine ilişkin örnekler gösterdi. Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği bir kıraathaneyi gösterirken Erdoğan, hazırladıkları projedeki millet kıraathanelerinde internet ile kek, çay gibi ikramların da bulunacağını ifade etti. "Ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. 'Bu işsizliğin alametidir.' diyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Burada öğrencilerimiz okuyor, ders çalışıyorlar, üniversiteye hazırlanıyorlar. 24 saat açık olacak. 'Çocuklarımız elden gidiyor.' Onları kurtarmak için il, ilçeye göre çeşitli büyüklüklerde millet kıraathaneleri yapacağız." diye konuştu.

Trabzon'da sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin bilgiler veren Erdoğan, aralarında 400 yataklı Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nin de bulunduğu 16'sı hastaneden oluşan toplam 45 sağlık tesisi yaptıklarını, bunun yanında 5 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a bin 200 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracaklarını belirterek, hastanenin proje çalışmalarının devam ettiğini, en kısa sürede inşasına başlanacağını ifade etti. Trabzon'da yardıma muhtaç vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara toplam 1 milyar 300 milyon liralık destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bay Kemal bundan haberin var mı? Bay Muharrem bundan haberin var mı? Biz bütün bu kaynaklarımızı buralarda harcıyoruz. Büyümeden de anlamıyor. Şu anda Türkiye 7,4 büyümeyle Hindistan'dan sonra G-20 ülkeleri arasında 2'inci sırada. OECD ülkeleri arasında bir numara. Çıkmış geçen gün Malatya'da Bay Muharrem diyor ki 'Esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim, bu 7,4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi?' diyor. Şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek nereden gidiyor? İşte bu büyümeden gidiyor. Hastaneler, köprüler, bu yollar neyle yapılıyor, bu okullar neyle yapılıyor? Büyüyen, kasası güçlü olan bu milli bütçeden yapılıyor. Ama bizim milli bütçenin dışında kaynaklarımız var, ayrı. Sen anlamazsın o işten, bunları öğrenmen lazım. 16 senedir biz bu kaynakları öyle çeşitlendirdik, öyle buralara geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Trabzon'da 8 bin konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Trabzon'a 2002'ye kadar 73 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 79 senede bu kadar yol yapıldı. Biz buna 140 kilometre bölünmüş yol ilave ettik, 16 senede. Ayasofya kavşağı, Reşadiye köprülü kavşağı ve Karadeniz sahil yolunda da 6 adet olmak üzere Trabzon'da 9 adet tüneli yapıp trafiğe açtık. Bay Kemal, işte bu büyüyen Türkiye'nin alametidir." diye konuştu. - 20 adet yol projesi Maliyeti 4,2 milyar lira olan 20 adet yol projesinin yapımının da devam ettiğini ve bunların tamamının da iki yıla kadar tamamlanacağına vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu projelerden biri, Trabzon şehir geçişi devlet yoludur. Kanuni bulvarı yoluyla, Akyazı ve sahil bağlantı yollarından oluşan 24 kilometre uzunluğundaki bu projede, 12 adet köprülü kavşak, 17 adet tünel ve 55 adet köprü bulunuyor. Tamamlanan kesimleri etap etap trafiğe açıyoruz. projenin tamamını inşallah iki yıla kadar tamamlıyoruz. Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Zigana Dağı'nı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı düşürüyor, dolayısıyla güzergahı 10 kilometre kısaltıyoruz. Tünel özellikle Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."

Erdoğan, mitingin ardından Ovit'e gideceğini ve bir başka önemli proje olan İkizdere-İspir yolundaki Ovit Tüneli'ni ve bağlantı yollarını açacaklarını, bundan Trabzon'un da yaralanacağını kaydetti. "Hızlı tren olur da biz Trabzon'u bundan mahrum bırakır mıyız?" diyen Erdoğan, "Trabzon-Erzincan arasında bir hızlı tren hattı planlıyoruz. Maliyeti 5,2 katrilyon lira olacak bu projenin etüdüne başlıyoruz." bilgisini paylaştı. - "Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık" Trabzon Havalimanı'nı son 16 yılda yaptıkları yatırımlarla modernize ederek büyüttüklerini anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "2003'te 429 bin yolcu trafiği, 2017'de 4 milyon 153 bine ulaştı. Sürmene'ye, Of'a, Vakfıkebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Yat Limanı'nı inşa ettik. Trabzon Limanı'nı yeniden ele alarak onardık. İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık. Şehir merkeziyle Yomra arasındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda içme suyu ishale hattı ile modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz."