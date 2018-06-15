AK Parti'nin Tunceli mitingi

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Munzur Çayı HES projesine ilişkin, "Geçen sene geldiğimde söz verdim, bunu durdurdum. Yapılmıyor. Bundan sonra da buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Buradan bunu da ilan ediyorum." dedi. Başbakan Yıldırım, partisince Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, AK Parti'nin 15 yılda sağlıkta yaptığı yatırımlara değinerek, ana muhalefet partisinin sağlıkla ilgili söyleyebileceği bir şey olmadığını bildirdi. Yıldırım, "SSK'daki kuyrukları unuttunuz mu? Gece yarısı muayene sırası almak için geceyi ayazda, soğukta geçirdiğinizi unuttunuz mu? İlaç için eczane eczane dolaştıklarımızı unuttuk mu? Muayene olamadan gün boyu bekleyip, daha da hastalığımız artarak evimize döndüğümüz günleri unuttunuz mu? AK Parti 15 yılda Türkiye'de 1245 yeni hastane yaptı." diye konuştu. 817 bin TOKİ konutunun da yapılıp, sahiplerine teslim edildiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, "AK Parti Türkiye'de 15 yılda 385 kilometre tünel yapmış. 258 tünel yapmış 15 yılda. Peki 80 yılda diğer iktidarlar ne kadar tünel yapmış? 80 yılda 50 kilometre yapmışlar. 50 kilometre 80 yılda, 15 yılda 385 kilometre. AK Parti farkı işte bu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yüksek hızlı tren, 29 yeni havalimanı yaptığını ve 79 ile doğalgaz getirildiğini vurgulayan Yıldırım, Tunceli'nin ilçelerine de doğalgaz getirileceğini kaydetti. Geçmişte Keban Gölü'ndeki ilk feribot projesini kendisinin yaptığını ve bakanlığı döneminde de feribot seferlerini artırdığını hatırlatan Yıldırım, "Muhalefet adayları bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. Ne düşünseler AK Parti yapmış, o zaman kızıyorlar, 'Biz en iyisi AK Parti'nin yaptıklarını yıkalım' diyorlar. Önümüzde bir yapım ekibi, bir de yıkım ekibi var. 24 Haziran'da tercih sizin. Yapım ekibiyle yola devam mı? Yıkım ekibine 'dur' demeye var mısınız?" diye sordu. Muhalefet adaylarının terörle ilgili konuşmadıklarına işaret eden Yıldırım, "Terörle nasıl mücadele edecekler? Bu ülkeyi teröre karşı nasıl koruyacaklar? Hiçbir şey söylediklerini gördünüz mü? FETÖ'yle ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız." dedi. Alandaki bir vatandaşın, "Onlar teröristlerle beraber geziyor." sözleri üzerine Yıldırım, "Onlar teröristlerle geziyor, diyor. Kitabın ortasından konuşuyor, ben konuşmuyorum. Yüreği yanan analar konuşuyor. Terörle mücadele cesaret ister, mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok. Milletin aklına yatacak hiçbir söylemleri yok. Tek bir eserleri yok." ifadelerini kullandı.

- "AK Parti hizmet siyaseti yapar" "Tunceli'yi pırıl pırıl, yemyeşil yapanlar dururken, irapta mahalli olmayan, hiçbir çivisi, hiçbir iş yapmayanlara niye oy, niye destek vereceğiz?" diyen Yıldırım, vatandaşlara diğer adaylara 24 Haziran'da gereken cevabı verip vermeyeceklerini sordu. AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını vurgulayan Yıldırım, "AK Parti 15 yılda Tunceli ve ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Şu anda devam eden projelerin toplamı da 2 katrilyon 800 trilyon. Helal olsun." dedi. Yıldırım, AK Parti'nin 15 yılda kente eğitim alanındaki yatırımları da hatırlatarak, 184 derslik, 25'in üzerinde okul yaptıklarını, Munzur Üniversitesi'ni kurduklarını kaydetti. Başbakan Yıldırım, üniversitenin içinde kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu ve kütüphanenin yapıldığını, Tunceli'de sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdiklerini, 3 hastane, 9 tane birinci kademe sağlık tesisi inşa ettiklerini, 62 uzman doktorun burada görev yaptığını, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde hastane yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"41 şantiyede 635 milyon liralık yatırımla Tunceli'ye projelerimiz devam ediyor." diyen Yıldırım, şehirde 46 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, Tunceli-Ovacık yolu ile Pertek-Hozat yol ayrımının bu sene tamamlanacağını kaydetti. Yıldırım, Pertek Köprüsü'nü de yapacaklarını bildirerek, "Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek'in köprüsü olmaz mı? Elbette olur. İnşallah onu da yapacağız." dedi. - Munzur Çayı'na HES yapılmayacak Başbakan Yıldırım, önemli bir projenin daha bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Munzur Çayı, Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası, dünyada böyle bir yer yok. 8 kilometrelik, bütün güzergah boyunca berrak, pırıl pırıl sular akıyor. Rafting yapmaya, dinlenmeye, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali (HES) yapılacaktı. Geçen sene geldiğimde söz verdim, bunu durdurdum. Yapılmıyor. Bundan sonra da buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum." Yıldırım, bu projeleri takip etmek için ilden çıkacak milletvekillerinin önemine işaret ederek, ilde tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. AK Parti iktidara geldiğinde tarıma yılda sadece 3,5 trilyon destek verilirken, bunun 6 kat artırılarak yılda 21,5 trilyona çıkarıldığını vurguladı.

Tunceli'yi yatırım için en cazip iller arasına sokarak 6. bölge yaptıklarını anımsatan Yıldırım, buradaki Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 üzerinde insan çalıştığını, 4 tekstil fabrikasının kurulduğunu aktardı. - "Pazar günü Muharrem İnce gelecek" Tunceli'ye çağrı merkezinin kurulacağını, şehrin 2050'ye kadar içme suyunu karşılayacak içme suyu projesinin de yıl sonunda tamamlanacağını bildiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Hizmetler saymakla bitiyor. Bayramın ilk günü burayı hınca hınç doldurdunuz, Allah sizden razı olsun. Buraya pazar günü Muharrem İnce gelecek. Ben Tunceliler'den şu soruyu sormalarını istiyorum: 'Tunceli'ye yaptığınız bir eser varsa, onu söyleyin. İkincisini istemiyoruz.' Bunu bir sorun. Eğer bir şey söylüyorlarsa ona versinler Tunceliler oylarını. Yüz tane eser değil, bir tane. Bir tane çınar ağacı, bir tane ladik fidanı, bir tane kavak ağacı, söğüt ağacı dahi diktilerse başım gözüm üstünde yerleri var. Var mı, yok. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar." Başbakan Yıldırım, alanda toplanan vatandaşlardan 24 Haziran'da yeni bir destan yazma, milletvekili adaylarını Meclise gönderme sözünü aldı. Yıldırım, bu esnada vatandaşların Pertek ve Hozat'a TOKİ konutları yapılmasını istemesi üzerine, "Tamam, siz isteyin biz yapalım." yanıtını verdi.