AK Parti'nin Van mitingi

VAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı; 15 Temmuz'da teröre karşı dimdik durmaktır, Yenikapı ruhunu yaşatmaktır, teröre geçit vermeyen Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." dedi. Yıldırım, Van'da partisince Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, bölücü terör örgütünün uzantısı olanların bölge halkına ve ülkeye çok zarar verdiğini vurguladı. Başbakan Yıldırım, "Etnik kimliğiniz üzerinden, etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı bunlar dağa çıkarmadı mı? Ellerine silah tutuşturmadılar mı? Hamdolsun, 'terör bitecek' dedik. Artık yavrularımızı dağa çıkaramıyorlar. Yavrularımız bundan böyle silah değil kalem tutacak. Geleceğe, aydınlık Türkiye'nin aydınlık geleceğine doğru kutlu yürüyüşüne devam edecekler." ifadelerini kullandı. "Çukur siyasetiyle Kürt kardeşlerimin evlerini, barklarını tepelerine yıkan bunlar değil mi? Çocuğunuza, yaşlınıza bakan doktorları tehdit edenler bunlar değil mi?" diye soran Yıldırım, 24 Haziran'da tüm bunların hesabını sorma yerinin sandık olduğuna işaret etti.

Alanda bulunanlara, "Sandıkta birliğimizi bozanlardan, yavrularımızı dağa çıkaranlardan, şehirlerimizi tarumar edenlerden hesap soracak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurun başkanı, cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde Meclise gönderecek miyiz?" diye soran Binali Yıldırım, "evet" yanıtını aldı. - "Van, irade ve cesaretle AK Parti diyor" "Cumhur İttifakı nedir? Cumhur İttifakı; 15 Temmuz'da teröre karşı dimdik durmaktır, Yenikapı ruhunu yaşatmaktır, teröre geçit vermeyen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." diyen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP ile AK Parti olarak Türkiye'nin aydınlık yarınları için vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Alanda toplanan coşkulu kalabalığa dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Van, irade ve cesaretle AK Parti diyor. Van, birlik ve bereket için Recep Tayyip Erdoğan diyor." diye konuştu. Van'ın güzelleştirilmesinde desteği olan Tuşba ve İpekyolu'nun belediye başkanlarına, valilere, milletvekillerine teşekkürlerini ileten Yıldırım, son 16 yılda Van'a 26 katrilyon yatırım yapıldığını bildirdi.

Binali Yıldırım, Van'ın daha fazlasına layık olduğunu vurgulayarak, buraya 16 yılda 9 bin derslik kazandırıldığını, gençler için yapılan spor salonları ve tesislerle birlikte 2 katrilyon harcandığını kaydetti. Gençlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Yıldırım, gençlerin aydınlık yarınları için yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Gençlik ve spor alanında 850 trilyonluk yatırım yaptıklarını, son 16 yılda Van'da 13 hastaneyi hayata geçirdiklerini ve Erciş'te inşa edilen 214 yataklı yeni bir hastanenin yakında açılışının gerçekleştirileceğini aktaran Başbakan Yıldırım, Van'ın uzun zaman içme suyu ihtiyacını karşılayacak 3 yeni baraj ve 2 göletin hizmete sokulduğunu belirtti. Sulama projeleriyle 337 bin dönüm araziyi suya, bolluğa, berekete kavuşturduklarına, Van'a doğalgazı getirdiklerine ve ilçelerine de getireceklerine dikkati çeken Yıldırım, Van'daki bölünmüş yol uzunluğunu 547 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı. Binali Yıldırım, Türkiye'yi böldürtmeyeceklerini, ay yıldızlı bayrağı indirtmeyeceklerini de vurguladı.

- Van'a 3 müjde Van'a çeşitli yatırımların yapıldığını belirten Yıldırım, 1986'da yapımı başlayan Van-Çaldıran Karayolu'nu tamamladıklarını söyledi. Van-Başkale-Hakkari Karayolu'nu da yaptıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, Güzeldere Tüneli'ni de bu yol üzerinde yaptıklarını ifade etti. Van halkına iki önemli müjde vereceğini dile getiren Yıldırım, "Bir tanesi; uzun süre yapımına HDP'nin engel olduğu, HDP'li belediyelerin engel olduğu çevre yolunu yapıyoruz, yapımını gerçekleştireceğiz. İkincisi daha önemlisi, Şehr-i Van'a güzel bir stadyum yakışır değil mi? Güzel, yeni bir stadyum yapacağız. Mevcut stadyumun yerine de Van Millet Bahçesi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu. Tarım ve hayvancılık alanında 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerinde destek sağladıklarını vurgulayan Binali Yıldırım, 2 bin 500 tarım ve hayvancılıkla ilgili projeyi hibe olarak verdiklerini anlattı. Büyükbaş hayvancılıkta hibe miktarını 27 kat, küçükbaşta 17 kat, kanatlı hayvancılıkta 61 kat, arıcılıkta 640 kat, balıkçılıkta 836 kat artış sağladıklarına dikkati çeken Yıldırım, Van'da 2002'de sadece bir organize sanayi bölgesinin olduğunu, bugün 2 organize ve sanayi bölgesinde 3 bin 500 kişinin iş sahibi olduğunu aktardı.