AK Parti'nin Van mitingi

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti. Van'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Erdoğan, "Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bunlar önemli ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız." diye konuştu. Alandakilere, teröristlere 24 Haziran'da sandıkta demokrasiyle ders vermeye hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, huzurun olmadığı bir yere kimsenin risk alıp gelmediğini, yatırım yapmadığını ve dolayısıyla istihdamın oluşmadığını kaydetti. Türkiye'nin uzun süre terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Erdoğan, "CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinin ağzından duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin üstesinden geldik. Şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Van'ı potansiyeline uygun bir seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, bunun için vatandaşlardan destek istedi. Önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte başaracaklarını vurgulayan Erdoğan, alandakilere 24 Haziran'da tercihlerini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıp kullanmayacaklarını sordu. Vaktin hizmet ve Türkiye vakti olduğunu aktaran Erdoğan, "24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde de AK Parti'ye mühür basıyor muyuz?" diye sordu. Gençlerden 24 Haziran'a kadar diğer tüm gençlere AK Parti'yi anlatmalarını isteyen Erdoğan, Van'ın 24 Haziran'da yeniden bir destan yazacağını söyledi. - "Hem seveceğiz hem sevileceğiz" Erdoğan, iki hafta önce Diyarbakır'da olduğunu hatırlatarak, orada da çok farklı bir hava gördüğünü dile getirdi. Tek amaçlarının 81 milyonun tamamına hizmet etmek olduğunun altını çizen Erdoğan, tüm vatandaşların kardeşi olduğunu ve Türk, Kürt, Boşnak, Roman, Gürcü olmalarının kendisini ilgilendirmediğini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe." hadisini anımsatarak, "Ölçü bu. Ölçü Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman olmak değil. Hem seveceğiz hem sevileceğiz." dedi. Demokrasi ve ekonomide Van'la birlikte Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Birileri sürekli çıkıyor, geçmişte olanları sanki bugün de aynısı varmış gibi anlatıyor." ifadelerini kullandı. - "Bu ülkede kime 'Öte git' denmiş?" Yatırımlar ve hizmetler konusunda Van'ın on kat ileri gittiğini ifade eden Erdoğan, gençlere ailelerine 10-15 yıl öncesini sormalarını isteyerek, şöyle devam etti: "Dün bu ülkede insanlar kökenlerinden, inançlarından, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, baskı görüyor, zulme maruz kalıyordu. Bugün böyle bir durum var mı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim ve böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Biz buyuz. Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dini inancının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, aynı şekilde beni ve devletimizi karşısında bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış, kime 'Öte git' denmiş? Böyle bir durum da asla söz konusu değildir."