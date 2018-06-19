AK Parti'nin Van mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Terör meselesini bir ölçüde çözerek, akan kanı durdurabilmek umuduyla siyasi tarihte hiç kimsenin almadığı riskleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Biz, ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alicenaplığını zaafiyet olarak zannetmişler ki olmayacak işlere kalkıştılar." diye konuştu.

Şimdi devranın değiştiğini, başka bir yola girildiğini anlatan Erdoğan, "Perşembe akşamı, cuma akşamı ATV ortak yayınında, TRT ortak yayınında yeni hükümet sistemini milletimle paylaşacağım. Nasıl bir sistem bunu anlatacağım." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, reformlara devam edileceğini, özgürlüklerden taviz verilmeyeceğini, geriye dönüşün söz konusu olmadığını kaydetti.