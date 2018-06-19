AK Parti'nin Van mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Terör meselesini bir ölçüde çözerek, akan kanı durdurabilmek umuduyla siyasi tarihte hiç kimsenin almadığı riskleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Biz, ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alicenaplığını zaafiyet olarak zannetmişler ki olmayacak işlere kalkıştılar." diye konuştu.
Şimdi devranın değiştiğini, başka bir yola girildiğini anlatan Erdoğan, "Perşembe akşamı, cuma akşamı ATV ortak yayınında, TRT ortak yayınında yeni hükümet sistemini milletimle paylaşacağım. Nasıl bir sistem bunu anlatacağım." ifadesini kullandı.
Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, reformlara devam edileceğini, özgürlüklerden taviz verilmeyeceğini, geriye dönüşün söz konusu olmadığını kaydetti.
Erdoğan, "Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar." dedi.
- "Başı açık olanı da başı örtülü olanı da var"
Milletin tamamı gibi Kürtlerin de hak ve özgürlükleriyle ilgili Türkiye'de bir sorunun bulunmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilinizi her yerde serbestçe kullanıyorsunuz değil mi? Dininizin, inancınızın gereklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz değil mi? Reddi inkar politikalarından eser kalmadı değil mi? Sizlerin görüşüne, fikrine, zikrine, kılık kıyafetine karışan var mı? Ne diyorlar? 'Kılık kıyafete karışıyorlar.' İşte burada buyurun, başı açık olanı da başı örtülü olanı da var. Karışamaz kimse." diye konuştu.
Yapılan yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda bölgeyi ve şehri Türkiye ortalamasının altında tutmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz." ifadesini kullandı.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce AK Parti Van milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Van milletvekili adaylarını tanıttı.
Miting alanında, "Devlet yönetmek deneyim ister", "Büyük projeler büyük ustalık ister", "Büyük Türkiye güçlü lider ister", "Allah bu memleketi birbirine düşürenlere fırsat vermesin" yazılı pankartlar dikkati çekti.
Alanı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken "Kahrolsun PKK" sloganı attı.
Mitingde Grup Tillo'nun seslendirdiği sözleri Kürtçe ve Türkçe seçim şarkısı çalındı.
Alandaki çocuklara, AK Parti döneminde yapılan eserlerin görsellerini içeren, "Vakit çocukların vakti" sloganıyla hazırlanan "Büyük Usta'nın Eserleri" isimli boyama kitabı dağıtıldı.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'a gelişi nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı. Miting alanının çevresinde ise vatandaşların serinlemesi için özel araçlarla gül kokulu su püskürtüldü.
(Bitti)
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum