AK Parti'nin Yalova mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine değindi.
İnce için "Bu milletvekilinin, Yalova'ya bir hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka işler var." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Mesela, Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde, onu ziyaret ediyor. Şu hale bak. Benim milli, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. 'Bırakın' diyor, 'Çıksın' diyor. Zaten sizin, özellikle bu ülkede vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkari'de Bay Kemal, bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi, Bay Muharrem de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle ne yaptı? Miting yaptı ama biz, bayrağımızla, parti bayrağıyla beraber yapıyoruz. On binlerle beraber yapıyoruz. Kardeşlerim, bu kişi 6-8 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır'da, 'Dökülün sokaklara' demek suretiyle orada 53 Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl gider ziyaret edersin? Sen nasıl bir insansın? Bunlar, katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adalet yürüyüşüne de değinen Erdoğan, şöyle dedi:
"Ne olacak Genel Başkanı Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü yapıyor, yanında kimler var? Yine bunlar var. Aynı tarihteki olaylarda 15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler. Et dağıtıyor, arabayla üzerinden geçip geldiler. Öyle öldürdüler. Şehit ettiler. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin de başını çektiği takım. Biz bunlara karşı nasıl olur da cumhurbaşkanı adayı oldu, o zaman serbest bırakalım. Böyle bir adalet olur mu? Zaten bunun da gözden geçirilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı? 80 kamu binası, 300'e yakın okul, 70'in üzerinde siyasi parti binası, 2 bin 100'ün üzerinde vatandaşımız evi saldırıya uğradı. Tahrip edildi. Yakıldı, yıkıldı. Nerede? Diyarbakır'da. Güneydoğu'da. Hepsi de Edirne Cezaevi'ndeki şahsın tahrikleriyle yaşandı. Bir Yalovalı'nın böyle bir kişinin yanında ne işi olabilir?"
İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin ise Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen gün Diyarbakır'a gitti. Kendisini karşılayan kalabalığın tamamına yakını Edirne Cezaevi'ndeki adamın taraftarları. Israrla Edirne Cezaevi'ndeki kişiyi hapisten çıkartmaya çalışıyor. Herhalde yeni 6-8 Ekim olaylarını beraberce tahrik etmeyi, ülkemizin altını üstüne getirmeyi planlıyorlar. Yok öyle yağma, geç o işi geç. Biz bu ülkede Gezileri de gördük Gezicileri de gördük. 15 Temmuz'u da gördük. Ne oldu? FETO'yu bitirdik mi? Bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. İşte bakın Afrin'de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus, 3 bine yakın ve FETO'cular kaçıp gidiyor. "
(Sürecek)
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