AK Parti'nin Yalova mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine değindi.

İnce için "Bu milletvekilinin, Yalova'ya bir hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka işler var." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela, Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde, onu ziyaret ediyor. Şu hale bak. Benim milli, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. 'Bırakın' diyor, 'Çıksın' diyor. Zaten sizin, özellikle bu ülkede vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkari'de Bay Kemal, bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi, Bay Muharrem de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle ne yaptı? Miting yaptı ama biz, bayrağımızla, parti bayrağıyla beraber yapıyoruz. On binlerle beraber yapıyoruz. Kardeşlerim, bu kişi 6-8 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır'da, 'Dökülün sokaklara' demek suretiyle orada 53 Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl gider ziyaret edersin? Sen nasıl bir insansın? Bunlar, katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber."