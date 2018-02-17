AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresinde tartışma yaşandı. Yaklaşık 1.5 saat gecikmenin ardından kongre tek aday üzerinden devam etti.
Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi Yüreğir Kültür Merkezi’nde başladı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile milletvekillerinin de katıldığı kongrede oy kullanılmaya geçileceği sırada iddiaya göre Mustafa Çiçek başkanlığa liste çıkarıp aday olmak istedi. Divan Kurulu ve AK Parti Genel Merkezi ise çeşitli gerekçelerle Çiçek’in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine Çiçek ve yanındakiler taşkınlık çıkardı. Olaylar sırasında AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile diğer milletvekilleri salonu terk etti.
Olaylar üzerine ise devreye Çevik Kuvvet Polisleri ve güvenlik görevlileri girdi. Yaklaşık 1.5 saat uzayan kongre daha sonra Ahmet Çözer’in tek liste üzerinden oylanmasıyla devam etti.
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