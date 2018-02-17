HABER

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresinde tartışma yaşandı.

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresinde tartışma yaşandı. Yaklaşık 1.5 saat gecikmenin ardından kongre tek aday üzerinden devam etti.
Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi Yüreğir Kültür Merkezi’nde başladı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile milletvekillerinin de katıldığı kongrede oy kullanılmaya geçileceği sırada iddiaya göre Mustafa Çiçek başkanlığa liste çıkarıp aday olmak istedi. Divan Kurulu ve AK Parti Genel Merkezi ise çeşitli gerekçelerle Çiçek’in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine Çiçek ve yanındakiler taşkınlık çıkardı. Olaylar sırasında AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile diğer milletvekilleri salonu terk etti.
Olaylar üzerine ise devreye Çevik Kuvvet Polisleri ve güvenlik görevlileri girdi. Yaklaşık 1.5 saat uzayan kongre daha sonra Ahmet Çözer’in tek liste üzerinden oylanmasıyla devam etti.

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Kongresi yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Çorum'a şehit ateşi düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Kilis'e roketli saldırı

Kilis'e roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.