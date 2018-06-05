AK Parti'nin Zonguldak mitingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ana muhalefet, FETÖ ile PKK'yla mücadele eden paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Türkiye olarak biz, 40 yıldır bugünler için, bu ülkeyi yıkmak ve bölmek için dış malum güçler tarafından yetiştirilen, bugünlere hazırlanan iki terör örgütüne karşı bu savaşı ve mücadeleyi verirken, 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor bunu görüyoruz." dedi. Albayrak, AK Parti'nin kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlediği mitingde, Zonguldak'ın kömür ve yerli kaynakların şehri olduğunu söyledi. Zonguldak'ın yerli ve milli bir şehir olduğunu ifade eden Albayrak, "Özellikle son iki yıldır önemli adımlar attık. Dönüşüm, güvenlik ve daha çok istihdam. Bakanlık olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önemli adımlar attık. Özellikle mekanize sisteme geçişte önemli adımlarımız oldu. Türkiye'de madencilik noktasında Zonguldak'ımız, Üzülmez, Armutçuk, Karadon ve Kozlu bu sahalarımızın en son mekanize sisteme geçişi noktasında adım attık. Üzülmez tamamlandı. Armutçuk temmuzda bitiyor inşallah. Karadon ve Kozlu önümüzdeki yıl bitecek. Bu daha çok üretimin artması demek." diye konuştu.

Partilerin seçim beyannamesi hazırladığını anımsatan Berat Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti : "Beyannamelerin içerisinde birçoğunun FETÖ'den bahsetmediğini ve mücadele noktasında adım atmayacağını gördünüz mü? 15 Temmuz gecesi Zonguldak canını siper ederek ne gaziler verdi. Ana muhalefet, FETÖ ile PKK'yla mücadele eden paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Türkiye olarak biz 40 yıldır bugünler için, bu ülkeyi yıkmak ve bölmek için dış malum güçler tarafından yetiştirilen, bugünlere hazırlanan iki terör örgütüne karşı bu savaşı ve mücadeleyi verirken, 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor bunu görüyoruz. Öyle değil mi? " - "Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir döneme yürüdüğünü belirterek, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte seçeceğiz. Yeni bir Türkiye. Artık koalisyonların, güçsüz ve zayıf hükümetlerin olmadığı büyük Türkiye'yi inşa etmek için güçlü bir başkan, güçlü bir hükümet, aynı zamanda güçlü bir Meclis... Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.