AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın İnce bütün operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza, İsmail Metin komutanımıza ne diyor? 'Senin apoletlerini sökeceğim' diyor. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya?" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütüne ne ülke içinde ne de hudutlar dışında asla nefes aldırmayacaklarını söyledi. Son iki yılda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443 bu son aylarda. Peki Sayın İnce, bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza, İsmail Metin Komutanımıza 'senin apoletlerini sökeceğim' diyor. Benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, hukuk devleti. Türkiye'de yargı var sen önce bunu öğren." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de kimler cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP'ye bak, kimi aday yapmış. Zaten bu kendi Genel Başkanı'na ne diyor? 'Bir girdin seçilmedin, iki girdin seçilmedin, üç girdin seçilmedin, dört girdin seçilmedin, beş girdin, altı girdin seçilmedin, seçilmedin, seçilmedin...' diyor mu? Fakat Bay Kemal de herhalde ondan kurtulmak için onu buraya sürdü. Şimdi ben de diyorum ki sevgili milletim, gelin bunların topundan kurtulmak için 24 Haziran'da bunlara bir ders verelim." - "Gerekirse Sincar'a gideceğiz, Sincar'da da gereğini yapacağız" Ülkenin sınırları içinde ve dışında yüzlerce teröristi millet için tehdit olmaktan çıkardıklarını, terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlı olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bir zamanlar olduğu gibi artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz, terör bize gelmeden biz onun kaynağına gidiyoruz. Ne demiştim? 'İnlerine gireceğiz, inlerine'. Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu bozamayacaklar, milletimi bölemeyecekler, ülkemizi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan, biz onları ininde vuruyoruz.

Şu anda Suriye'de, Afrin'de, Cerablus'ta şimdi de Kuzey Irak'ta gerekirse Sincar'a gideceğiz. Sincar'da da gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edinen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, taş, tepe, şehir, kamp varsa hepsini de onların başına geçireceğiz. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini, elebaşıları başta olmak üzere, tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanları yerde kalmayacak." - "Meclis'e büyük destek vermeniz gerekiyor" Erdoğan, "O Pensilvanya'da bir şarlatan varya ve ona tapan mankurtlardan da milletimize ve ülkemize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız." diyerek, şöyle devam etti: "Dikkat edin, o, ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor, bakıyorsun bir bayan var, o da aynı şeyleri söylüyor. Hiç birbirlerinden farkı yok, al birine vur öbürüne. Teröristlere dünyayı dar etmek için 24 Haziran'da güçlü Meclis diyor muyuz? Bu ülkeye ve millete silah doğrultan herkesi pişman etmek için güçlü hükümet diyor muyuz? Evlatlarımızın geleceğini güvence altına almak için güçlü Türkiye diyor muyuz?

Bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına gönderdiniz ama eğer parlamentoda benim partim yoksa, oradan bana güç gelmezse, o zaman biz kanun yapma yetkisine sahip değiliz. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Bu gücü nereden alacak? Meclis'ten alacak. Onun için de Meclis'e de büyük destek vermeniz gerekiyor. Buna da hazır mıyız? AK Parti'ye damgayı vurmaya hazır mıyız? Cumhur'un ittifakına damgayı vurmaya hazır mıyız?" - "Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar" Terörle mücadele konusunda kararlılıklarının Kandil ve Pensilvanya'daki alçakların ve buradaki birilerinin uykusunu kaçırdığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin, terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar, içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ye göz açtırmamasından, en az FETÖ'cüler kadar onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar. Kimi zaman da FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele eden isimlere saldırarak, örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefetin adayının yaptıkları işte bunun en açık örneğidir."