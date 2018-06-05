AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bin, gelecek yıl ise 500 olmak üzere bin 500 kişinin alınacağını açıkladı.

Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Zonguldak'ta çiftçilere 400 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem haberin var mı" diye sordu.

Erdoğan, son 16 yılda İŞKUR tarafından 35 bin Zonguldaklının işe yerleştirildiğini belirterek, "İnşallah bu yıl sonuna kadar TTK'ya bin kişi alacağız. Önümüzdeki yıl da buna 500 ilavemiz olacak, toplamda bin 500" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'a verilen teşviklerden 219 bin iş veren ve sigortalının yararlandığını anlatan Erdoğan, alandakilerden seçime kalan 19 günde kapı kapı dolaşmalarını, yapılan hizmetleri anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazineye devredilen TTK'ya ait deniz kenarındaki arazinin millet bahçesine dönüştürüleceğini belirterek, "İngiliz'in Hyde Park'ı varsa bizim de Zonguldak'ta millet bahçemiz var, bunu yapacağız" dedi.