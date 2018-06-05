AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bin, gelecek yıl ise 500 olmak üzere bin 500 kişinin alınacağını açıkladı.
Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.
Zonguldak'ta çiftçilere 400 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem haberin var mı" diye sordu.
Erdoğan, son 16 yılda İŞKUR tarafından 35 bin Zonguldaklının işe yerleştirildiğini belirterek, "İnşallah bu yıl sonuna kadar TTK'ya bin kişi alacağız. Önümüzdeki yıl da buna 500 ilavemiz olacak, toplamda bin 500" ifadelerini kullandı.
Zonguldak'a verilen teşviklerden 219 bin iş veren ve sigortalının yararlandığını anlatan Erdoğan, alandakilerden seçime kalan 19 günde kapı kapı dolaşmalarını, yapılan hizmetleri anlatmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazineye devredilen TTK'ya ait deniz kenarındaki arazinin millet bahçesine dönüştürüleceğini belirterek, "İngiliz'in Hyde Park'ı varsa bizim de Zonguldak'ta millet bahçemiz var, bunu yapacağız" dedi.
Bugüne kadar millet ve ülkenin geleceği için çalıştıklarını, 16 yılda Türkiye'yi tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Hayalleri gerceğe, hedefleri hizmete dönüştürdük. Karşılaştığımız tüm badireleri de sizlerin desteğiyle aştık. Kurulan tuzakları yine sizlerin hayır duasıyla bozduk. Verdiğiniz emanete hıyanet etmedik, 3-5 günlük menfaat için birilerine peşkeş çekmedik. Kalbi milletiyle bir çarpan, milletiyle aynı hedefe yürüyen bir siyasetçiyi hiçbir engel, darbe yolundan saptıramaz. 15 Temmuz saptırdı mı? Hep beraber F-16'ların önüne gittik mi? Sizlere bir çağrı yaptım, 'meydanlara', Allah sizlerden razı olsun hepiniz meydanlara döküldünüz ve tankların karşısında dik durdunuz. 'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın'. Siz bunu yaptınız. Siper ettiniz gövdenizi. O korkaklar var ya, Pensilvanya'da var ya, onun yanından gidenler de var ya, onlar zafer anıtı dikemez. Zafer anıtını bu millet dikti ve diker."
Erdoğan, 16 yıldır 'Bize Allah, millet yeter' dediklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki dönem için de aynı şeyleri söylüyoruz. Kutlu mücadelemizde bize Allah yeter, zorlu yolculuğumuzda bize millet yeter" dedi.
İrade, erdem ve cesaretle hep beraber istikbal ve istiklale yürüdüklerini belirten Erdoğan, alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini söyledi.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti’nin Zonguldak mitingine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve milletvekili adayları katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitabından önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun konuştu.
Mitingin yapıldığı Madenci Anıtı Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın madenci kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafının yanında "Sizin aydınlattığınız ocaklardan bir parça da olsa ışık almaya geldik" yazılı pankart dikkati çekti.
"Siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır" pankartı açıldı. Alanda bekleyen kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopterini havada gördüğü esnada, coşkulu bir şekilde alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran genel seçimlerinde Zonguldak’tan aday gösterilen isimleri tanıttı.
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