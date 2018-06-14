"Bütün çocuklarımız en iyi şekilde eğitim alsın istiyoruz. İşte bunun için annelerimize eğitim desteği veriyoruz. Çünkü bu ülkenin evlatlarının geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Biz sizlerle birlikte 15 Temmuz'u yaşadık. O hain işgal girişiminin olduğu gece sizler cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıktınız ve o gece o hain işgal girişimini geri püskürttünüz. 81 milyon o gece tek vücut olduk. 15 Temmuz gecesi sizin aranızdan çıkarak size çağrıda bulunup yine sizin aranıza gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran'da sahip çıkma günü. Sizlerin duası ve desteğiyle 24 Haziran'da bir bayramı yaşayacağız inşallah. Biz sizlere hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Gece, gündüz demiyoruz. Saat kavramı olmaksızın sizler için sabahlara kadar çalışıyoruz. Bu ülkenin evlatlarının çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşamaları için çalışıyoruz. "

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün AK Parti'ye Avrupa'da propaganda izni vermiyorlar. Niçin HDP'ye, CHP'ye izin verenler AK Parti'ye vermiyor, biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan seçilirse Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacak, Türkiye çok daha büyük bir ülke olacak." dedi.

Kaya,

AK Parti'ye Avrupa'da propaganda izni verilmediğini kaydederek, "Bize izin vermezken HDP'ye izin veriyorlar, CHP'ye de izin veriyorlar ama niye AK Parti'ye izin vermiyorlar, hiç düşündünüz mü? Niçin HDP'ye, CHP'ye izin verenler AK Parti'ye vermiyor biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan seçilirse Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacak, Türkiye çok daha büyük bir ülke olacak. Bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

-"Büyük bir ülkeye ancak güçlü bir lider yöneticilik yapabilir"

Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Türkiye tüm dünyadaki mazlumların umudu bir ülke. Unutmayın biz ancak büyük ve güçlü bir ülke olursak bu coğrafyada yaşama hakkımız var. Bu ülkenin üzerinde plan kuranların planı, burayı da Suriye gibi karıştırmaktı. 15 Temmuz gecesi denedikleri buydu ama bu milletin asil evlatları, o gece 81 milyon tek vücut olduk ve şimdi 24 Haziran'da da 81 milyon... Ben bütün kardeşlerimden rica ediyorum, yine bu ülkeyi daha da büyütmek için, bu coğrafyanın kaderinden kurtarıp bu ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine sokmak için sizlerden destek istiyoruz. Sizler bu milletin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi yine sizlerle birlikte büyüteceğiz. Türkiye büyük, güçlü bir ülke ve büyük bir ülkeye ancak güçlü bir lider yöneticilik yapabilir. Bugün Türkiye'de güçlü lider deyince Recep Tayyip Erdoğan'dan başka aklınıza gelen var mı? Yok. Bugün güçlü ülkeye güçlü lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçme günü."

