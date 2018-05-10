AK Parti'yi işgal girişimi davası kararına onama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararı onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandıkları davada 15 sanığın haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı aktarılan kararda, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildiği bildirildi.