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AK Parti'yi işgal girişimi davası kararına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını onadı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararı onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandıkları davada 15 sanığın haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı aktarılan kararda, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildiği bildirildi.

Ceza dairesinin kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verildiği kaydedildi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017’de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar eski Üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski Asteğmen Berkay Demir, eski Astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

Mahkeme heyeti, 15 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden, bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından, sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

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