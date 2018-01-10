AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, önceki günlerde çekildiği belirtilen bir videoda, AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimini kullanarak ülkede zulüm düzeni kurduğunu iddia etti. Yapılan zulümlere hoca ve din adamlarının sessiz kalmasına tepki gösteren Kuytul, uygulamaların insanları dinden soğuttuğunu ifade etti.

Kuytul "Her şey 15 Temmuz bahanesi ile yapılıyor. Lanet olasıca bu 15 Temmuz nasıl bir bahaneymiş. Herkesi susturmanın yolunu buldular. Bir gün bu yetkililerin 15 Temmuz'dan haberinin olduğu anlaşılırsa ne olacak? Çünkü bu 15 Temmuz'u resmen kullanıyorlar" diye konuştu.

"DEMEK Kİ GÜÇLÜ OLUNCA GÜÇ ZEHİRLENMESİ OLUYORMUŞ"

Kuytul, "Hiçbir dönemde bu kadar adaletsizlik olmadı. Bence artık AKP'nin adını değiştirmek lazım. ZKP; Zulüm ile Kalkınma Partisi. Mahkemeye verirlerse versinler. Yeter! Lanet olsun sizin bu zulmünüze. Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin. Demek ki güçlü olunca güç zehirlenmesi oluyormuş. Koalisyonlar bunlardan çok daha iyiymiş. Hiçbir koalisyonun böyle bir zulmü olmadı. Çok güçlü hükümetler demek hayır getirmiyormuş. En fazla rüşvet bu dönemde, en fazla zulüm bu dönemde. Adlarını Adalet ve Kalkınma Partisi koymuşlar ama, adaletin zerresi kalmamış memlekette. Şu ülkede kim güveniyor mahkemelere. Güvenen, hiç yolu düşmediği için güveniyordur" dedi.