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AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 21:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

'Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin' diyen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, AK Parti'nin adının 'Zulüm ile Kalkınma Partisi' olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, önceki günlerde çekildiği belirtilen bir videoda, AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimini kullanarak ülkede zulüm düzeni kurduğunu iddia etti. Yapılan zulümlere hoca ve din adamlarının sessiz kalmasına tepki gösteren Kuytul, uygulamaların insanları dinden soğuttuğunu ifade etti.

Kuytul "Her şey 15 Temmuz bahanesi ile yapılıyor. Lanet olasıca bu 15 Temmuz nasıl bir bahaneymiş. Herkesi susturmanın yolunu buldular. Bir gün bu yetkililerin 15 Temmuz'dan haberinin olduğu anlaşılırsa ne olacak? Çünkü bu 15 Temmuz'u resmen kullanıyorlar" diye konuştu.

"DEMEK Kİ GÜÇLÜ OLUNCA GÜÇ ZEHİRLENMESİ OLUYORMUŞ"

Kuytul, "Hiçbir dönemde bu kadar adaletsizlik olmadı. Bence artık AKP'nin adını değiştirmek lazım. ZKP; Zulüm ile Kalkınma Partisi. Mahkemeye verirlerse versinler. Yeter! Lanet olsun sizin bu zulmünüze. Allah bu sisteme bir daha tek parti nasip etmesin. Demek ki güçlü olunca güç zehirlenmesi oluyormuş. Koalisyonlar bunlardan çok daha iyiymiş. Hiçbir koalisyonun böyle bir zulmü olmadı. Çok güçlü hükümetler demek hayır getirmiyormuş. En fazla rüşvet bu dönemde, en fazla zulüm bu dönemde. Adlarını Adalet ve Kalkınma Partisi koymuşlar ama, adaletin zerresi kalmamış memlekette. Şu ülkede kim güveniyor mahkemelere. Güvenen, hiç yolu düşmediği için güveniyordur" dedi.

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ak parti furkan vakfı Alparslan Kuytul

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
furkan vakfı feto nun basın sözcüsü galiba.
@Feridun_1905 kiciniz sikisinca Fetö deyin yirtarsiniz...o kadar kisinin Hakkıni yeriniz ki ne bu dünyada ne de ahirette hesabiniz Cetin olacak.Allah sizi sevdiginiz reisinizle hasreylesin...
zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur..
tabi sizlerden iyi kim bilecek? yıllarca karı koca ilişkisi yaşadınız fetoyla..
@Feridun_1905 Kuranda ,ALLAH'ın cc. hükmü ile hükmetmeyenler kafirdir-zalimdir-fasıktır diyor.Senin gibi ahmaklara göre kuranı da feto yazmıştır dimi,ne de olsa reisin yaptığı ve ettiği ne varsa tersi var kuran da o da işine gelmiyor senin.
hiçbirşey gizli kalmaz 15 Temmuz için er geç tüm gerçekler ortaya çıkacak
@ktekirdagli_1963 iste o gün ,bugün hain dediklerimiz gercek vatansever, milliyetci reisciler hain ciktiginda galiba girdiginiz kullarin hesabini nasil vereceksiniz.... Müslüman zulmetmez ama maalesef zulümkar olduk. iftira etmez maalesef sadece dünya Mali icin yalanci olduk.siyaset hic bu kadar cirkeflesmemisti... ya bendensin ya da hain...
allah büyük bi gün gelecek feto deildi abd miş demezeler olmaz. ...
@ktekirdagli_1963 yapılan 3 darbede de ki biri başarısız ABDnin maşaları kullanılmıştır bilgilerinize
doğru söylemiş ama bu adamı fetö cu diyerek içeri atarlar
Malesef adam haklı
@dursun_gul yüzde yüz hakli...rüsvetsiz hicbir kurum yok...karakollar mapushaneler 12 eylülden beter.sözüm ona dindarlar dünya korkusundan suskunlar...yani dilsiz seytan...
destak vere vere bu hale kimler getirdi acaba
bu millet hoca kılık lı hainlerden çok çekti.fetö terörüst aklıma geldikçe bu konuşmalar ne güzel paralellik akıyor.
adam hakki. dağılın beyler..)
Pkk sevici pislik...
Adam gibi adam
@berfinam aynen öle adamın dibii
adam doğru söylemiş beyler şimdi akkoyunlar dağılabilir
zulum olsa sen bu sözleri söyleyebilirmsin milletin aklı ile oynamayın doğru söylemiş diyenler bu zat ta toplantılarında peygamber efendimizn salonda olduğundan bahsediyor o derece sahtekardır haberiniz ola
@kerimsabah merak etme atarlar içeri iki kelime daha söylerse bak gör.
bu adamı kaale almak bile doğru değil.
sen kimin borazanını öttürüyon alpaslan efendi
@erturk62 helal kardeşim ama ,, bu adamın gürûhu sayfayı istila etmiş olumsuz hiç yorum yok .. trol yorumlar çok
bu hoca hiç birşey bilmiyor ya tek başına diyor.adam uzayda yaşıyor.mhp devlet bahçeli ile ortak hareket ediyorlar.eger devlet bahçelinin desteği olmazsa hiç birşeye karar veremez.7 haziranda başbakanlığı eliyle yitti terörüstlerle ittifaklık yapmam dedi.bu hükümet devlet bahçeli mhp olmadan hiçbir karar çıkaramaz.devleti için milleti için destek veriyor.devleti fetö gibi terörüst hocalara deaşcılara pkk lılara geçmemesi için uğraşıyor.biri bu hoca kılıklığa tek başına hükümet olmadığını anlatsın
@tezcan0640 Biri de sana aktırtının vatan toprağını peşkeş çektiğini, vatandaşı kutuplaştırdığını sana anlatsın, tabii anlarsan ama beyhude, sana bunları anlatmak için badelenmen lazım
Hocamız çok doğru söyluyor bu zullumlerı yapanlar yaptıranlar bır gun elbet cezalarını cekecekler
Kim kuytul yahu önce sen kuytulunu düzelt.Zannedersem kıytırık biri
@mfuzar aynen öyle ama sayfa trollerde geçmiyor bak sana da eksi oy vermişler hep
bu adam benim sinirlerimi çok bozuyor hadi hayırlısı
@hizmirli işinemi gelmedi.adama değil dediklerine bak
senin cesaretini kutluyorum
aha bir örgüt daha,,,,,buyrun burdan yakın,,,lan ne pislikler var şu ÜLKE de hayrett,,,
bu yaratık kim
@engin_1978_govbu Artık sana gerçekleri anlatmanın vakti geldi "O senin Baban yavrum."
allah büyük yarın obur gun biri çıkıp feto değilmiş abd iymş lanet olsn bu siyasetlere kim olursa olsun
demek ki hala fetöcüler var.
@ademtoyan işinize gelmeyene fetocu demekten başka birşey bilmiyormusunuz allah aşkına.
@akdenizlim12 Fetöcü ya da başka bir şarlatan ne fark eder şarlatan şarlatandır.
konuşmasına dıkkat edın sadece kendı cemaatı icin konuşuyo...başkasının derdı ıle dertlendıgı yalan
söylediklerinin çoğu doğrudur malesef
akepe şimdi sana feto damgasını vurur merak etme
Dindar geçinen akp'liler, maide suresinde geçen ''ALLAH'ın cc.hükmü ile hükmetmeyenler'' kafirdir-zalimdir-fasıktır ayetlerine nasıl bakıyor acaba.?.Reis başkan olsun da farketmez, o da bizde ne olursak olalım,gibi mi?
BU ADAM KİM?
Adam çoooook doğru konuşmuş.
Farkındamısınız ?akp yi her eleştrien hain fetocu oluyor . adama yolsuzluk diyorsun.akpli diyorki fetocusun. insanları çok güzel susturuyor korkutuyorsunuz. zamanında eleştirdiğiniz inönüler solcular dan daha baskıcı oldunuz..
devlet vakıfların tamamını kapatıp, bu işler devletin görevidir söyliyerek, vatandaşlarımızı bu vakıfların elinden kurtarması şartdır.vakıflar devletten büyükmü ki devletin görevlerini sözde yapıyoarken devleti soyuyorlar.
Türk Hukuk Sistemi henüz FETÖ prangası altında.. Mahkemelerin % 80 i FETÖCÜ hakim ve savcılarla dolu.. Stratejileri; olabildiğince adaletsiz kararlar vererek insanları devlete karşı isyan durumuna getirmek.. Bu arkadaşta kripto olarak üzerine düşeni yapıyor.. RTE düştüğü an bu ülke asla geri dönüşü olmayacak şekilde düşecek.. (AKP li değilim)
engin_1978_govbuo senin yaratık dediğin adam allahın sevgili kulu senin gibi vatan haini feröşçü değil
Ohalle ulke yonetilmez. Adam hakli. Konusmak suc oldu. Turkiye kotuye gidiyor. 15 temmuzu kullaniyorlar artik.
Kuytul efendi yapma allahaşkına, Yeteri kadar hainimiz var zaten, bide sen çıkma yırtık dondan çıkar gibi, hangi mahfilin köpeği isen önüne koydukları yalı ye geç.
devlet vakıfların tamamını kapatıp, bu işler devletin görevidir söyliyerek, vatandaşlarımızı bu vakıfların elinden kurtarması şartdır.vakıflar devletten büyükmü ki devletin görevlerini sözde yapıyoarken devleti soyuyorlar.bunlar ın bazıları din hizmetimi veriyor o zaman diyaneti kapatın.
son söylediklerine katılıyorum.bir ülkede hakimleri savcıları paşaları rektörleri iktidar seçiyorsa o ülkenin sonu saddam hüseyinin ırakıdır.
aynı yolun yolcuları, kuyruklarına basılınca havlayan köpekler...
sende suç yok ki karaktersiz. sizi adam eden dilinizi bu kadar uzatan akp nin suçu.
BU GIBI kuruluslar kapatilmali osmanli bunlari cikardi atdi cumhuriyet dönemin de tekrar doldular
Tipik bi hdp li kuytul. Darbeye hayırlı olsun demişti.
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