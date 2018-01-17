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AK Parti'yi sarsan ölüm haberi! Evde tüfekle intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 17:44 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sakarya'nın Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Ak Partili üyesi Mali Müşavir Mahmut Y., evde tüfekle intihar etti.

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi! Evde tüfekle intihar etti

Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi'nde kayınpederi M.S.'ye ait eve giden evli ve 1 çocuk babası Mahmut Y., burada tek başınayken tüfekle kendisine ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Y.'nin hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahmut Y.'nin cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırıldı.

Mahmut Y. bir dönem de HAS Parti'nin Adapazarı İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar belediye ak parti sakarya Serdivan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ak parti acayip sarsılmıştır şu an
şimdi ne yapacak akp
İnsanlar gelecek kaygısı ve korkusundan intihar bile eder oldular,fakat batı bizi kıskanıyor...
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