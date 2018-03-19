AK Partiyle ilgili bomba iddia!

Ancak temel sağlam, Temel Bey ilkeli olunca ortaya merhum Erbakan'ın dediği gibi "kadayıfın altı" kızarmamış hatta Erdoğan "usta" demelerine rağmen kadayıfın altı da üstü de yanmış.

"İktidar ortağı" daveti elbette "kaymaklı kadayıf" olur bir siyasi parti için.

Görüldü ve anlaşıldı ki Saadet Partisi'nin temeli çok sağlam çünkü merhum Necmettin Erbakan'ın "Millî Görüş" çizgisinden sapmamış, gerçek "Millî ve Yerli" hedeflerinden taviz vermemiş.

Siyasi fotoğraf bu kadar açık ve net oldu.

Yani AKP'nin önerisine, mantıklı ciddi, vatana ve millete duyduğu sorumluluk çerçevesinde çok olumlu ilkeler ortaya koyarak önerileri ile yanıt verdi.

Kavga, hakaret, küfür, aşağılama yapmadı sadece, "ilkelerimiz ortada, kabul ederlerse tabii ki ittifak yaparız" dedi.

Teklif, davet, ittifak ve iktidar nimetleri önerildi, "ilkeler" dedi elinin tersi ile itti.

AKP'nin korkulu rüyası oldu Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Temel Bey, "gelin ortaya koyduğumuz ilkeleri kabul edin, hatta başkanlık sistemine dahi karşı değiliz" diyor.

Çok gerçekçi, mantıklı ve toplumu rahatlatacak, Türkiye'yi iç ve dış politikada gerçek "millî ve yerli" görüşle yönetecek ilkeleri ortaya koyuyor ama bu "ilkeli ittifak" önerisinden AKP kaçıyor.

AKP kaçtıkça, Saadet kazanıyor, AKP kaçtıkça AKP tabanı da hızla Saadet Partisi'ne kayıyor.

Çünkü "Erbakan ilkeleri" orada Temel Karamollaoğlu'nun devlet adamlığı ile ortaya koyduğu ilkelerle vatandaşın sorunlarının çözümü için anahtar da Saadet Partisi'nde.

MHP gibi kayıtsız şartsız, Devlet Bahçeli gibi ilkesiz ittifak teslimiyeti yerine Saadet Partisi Türk siyasetinde yeni ve çok olumlu bir siyasi tavır ortaya koyuyor.

Sadece AKP'ye karşı mı?

Hayır, CHP, DP, İYİ Parti gibi tüm partilere çağrısı çok açık ve net:

"İlkeli ittifak."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ilkeli ittifak" çağrısına olumlu bakış ortaya koydular.

Bu ilk adım elbette çok önemli.

İkinci adım Yerel Seçim öncesi atılabilir.