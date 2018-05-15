"Ak pelikanların dansı" gökyüzünü renklendirdi

Ak pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunan, Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları renkli görüntülere sahne oldu.
İlçenin kıyısının bulunduğu ve 2001 yılında "Dünya Yaşayan Göller Ağı"na dahil edilen Uluabat Gölü havzası, ak pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında yer alıyor.
Güneş ışığının yeryüzünü ısıtmasıyla ortaya çıkan, yerden yükselen sıcak hava akımlarını (termaller) yakalayarak toplu olarak hızla yükselen ve göç rotası üzerinde süzülerek ilerleyen ak pelikanlar, dansı andıran uçuşlarıyla seyirlik görüntüler veriyor.
Karacabey Ovası'ndaki uçsuz bucaksız tarım arazilerinin üzerinde daireler oluşturan, zaman zaman gruplara ayrılan ve yeniden birleşerek güzel görüntüler sergileyen ak pelikanlar, AA muhabiri tarafından drone kamerasıyla kaydedildi.
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