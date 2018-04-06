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Ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi.Doğa Derneği ve Karacabey Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla ak pelikanların Avrupa’ya göçünde önemli bir dinlenme ve besleneme alanı keşfedildi.

Ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi.
Doğa Derneği ve Karacabey Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla ak pelikanların Avrupa’ya göçünde önemli bir dinlenme ve besleneme alanı keşfedildi. Ak pelikanların dünya nüfusunun yüzde 5’inin, Avrupa nüfusunun ise yarıdan fazlasının Balkanlar’a doğru yolculukları üzerinde Karacabey Ovası’nda dinlendiği tespit edildi.
Bu hafta başında Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliğiyle ak pelikan sayımı yapıldı. Üç günün süren sayımda elde edilen veriler, 15 binin üzerinde pelikanın şu ana kadar fark edilmemiş küçük bir sulak alanda Karacabey’de konakladığını ortaya koydu. Bu sayı, türün dünya nüfusunun yüzde 5’ine, Avrupa nüfusunun ise yarısına tekabül ediyor. Ak pelikanlar, büyük gruplar halinde bu alanı kullanarak bir haftaya kadar burada geceliyor ve besleniyor. Kuş uzmanları, pelikanların bu alanı mart ortasından nisan sonuna kadar kullandığını bildiriyor. Bununla birlikte, nisan ayının ilk haftası göçün en yoğun olarak yaşandığı dönem. Karacabey’de birkaç gün dinlenen ak pelikanlar, Avrupa’daki kuluçka alanlarına doğru göçlerine devam ediyor.
Ak pelikanlar, yeni keşfedilen Karacabey’deki sulak alanları kullanan türlerden sadece birisi. Kuş uzmanları çok sayıda tepeli pelikan ve çeltikçi kuşunun da bu alanı kullandıklarını belirledi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konu hakkında yaptığı açıklamada, “Buradan geçen ak pelikanların göç yolu üzerindeki sayımını Doğa Derneği’nden misafirlerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Onların ifade ettiği verilere göre Avrupa’da yaşayan pelikanların yarısı buradan geçmiş vaziyette. Bu çok ciddi bir rakam. Bu da gösteriyor ki, göç yolu olarak tabir edilen bu alan, önemli bir merkez. Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde, bu alanın önemli bir sulak alan olduğu ve bu şekilde korunması gerektiği hususunda mutabakata vardık” dedi.
Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç ise, “Birlikte keşfettiğimiz heyecan verici bulgu, bu önemli göç yolu üzerine yapılan çalışmamızın sonu değil, tersine başlangıcı. Karacabey’in pelikanlarının izlenmesi ve korunması için Karacabey Belediyesi ve diğer ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi

Ak pelikanların dünyadaki en önemli dinlenme alanlarından biri keşfedildi

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