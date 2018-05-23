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Ak zambağın yağının kilogramı 5 bin avrodan satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaşayan emekli Fikret Aydemir, hobi olarak yetiştirmeye başladığı ak zambak çiçeğini bugün 3 dönüm alanda üretiyor - Aydemir, kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılan zambağın yağının kilogramını 5 bin avrodan satıyor

Tokat'ta ak zambak üreten Fikret Aydemir, bu çiçeğin yağının kilogramını 5 bin avrodan satıyor.

Özel sektörden 12 yıl önce emekli olan Aydemir, hobi amacıyla ak zambak üretmeye başladı. Zamanla üretimini artıran Aydemir, bugün 3 dönüm alanda bu çiçeği yetiştiriyor.

Aydemir, ürettiği ak zambakların kilogramını 120 liraya, yağını ise 5 bin avrodan satıyor.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ak zambak yetiştirmeyi çocukluk yıllarından itibaren istediğini söyledi.

Elinde çok az ak zambak çiçeği tohumu bulunduğunu belirten Aydemir, "2006 yılında emekli olduktan sonra bunları çoğaltmaya başladım. Ak zambağı bir tane dikmiştim. Tohumumuz 70-80 oldu. Yıllar geçtikçe çoğaldı." dedi.

Arazisinde 2 bin 500 civarında ak zambak bulunduğunu belirten Aydemir, "Ak zambağın kilogramı 120 lira. Yağının kilogramı ise 5 bin avro. Özellikle Fransızlar çok rağbet gösteriyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılıyor. 700 kilogram çiçekten 1 kilogram yağ çıkıyor. Bahçemdeki çiçeklerden 1 kilogram zambak yağı elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Tokat'ta sadece kendisinin yetiştirdiği ak zambağın mayıs-haziran aylarında çiçek açtığını kaydetti.

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Ak zambak bitki üretimi emekli zambak yağı

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