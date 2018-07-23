"Akademi Rumeli 4" başladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen "Akademi Rumeli 4" etkinliği, çeşitli ülkelerden gelen üstün yetenekli 150 öğrencinin katılımıyla başladı.
Ukrayna, Moldova, Kırım, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Kosova ve Bosna Hersek'ten gelen Türk öğrenciler ile Türkiye'deki öğrenciler, Edirne Valiliği önünde buluştu.
Yaşadıkları ülkelerin yöresel kıyafetlerini giyinen öğrenciler, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin alanında uzman kişilerden eğitimler alacağını söyledi.
Öğrencilerin Edirne'yi tanıyacağını anlatan Özdemir, "Edirne Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve Osmanlı'ya önemli bir kent olmuştur. Edirne, Balkanlar'daki toplulukları, değişik inanç ve düşüncedeki insanları bir arada yaşatan ve birlikte olmayı sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Şu anda dünyanın da birlikte ve beraber yaşamaya, farklılıkları bir arada yaşatmaya ihtiyacı var. Bizim amacımız da tekrar dünyada böyle bir barışın sağlanmasıdır." diye konuştu.
Akademi Rumeli'ye katılan öğrencilerin, bilim, sanat ve kültür alanlarında önemli işlevler yapacaklarını dile getiren Özdemir, "Özellikle de dünyadaki barışı, kültürel etkileşimi sağlayacak insanlarsınız. Alanınızda en iyi olduğunuzda bu konuda mesajlarınız çok iyi olacak. Bunlar için de böyle bir gelişmeye katkı verebilirsek seviniriz." dedi.
Ziyaretin ardından öğrencilerden oluşan kortej, valilikten halk eğitim merkezine geldi.
Akademi Rumeli 4 Proje Koordinatörü İbrahim Tarancı, halk eğitim merkezinde düzenlenen açılış programında, 150 öğrencinin 30 Temmuz'a kadar, edebiyat, medya - iletişim, görsel sanatlar, tarih - kültür, gastronomi, tiyatro - sinema ve müzik alanlarında uzmanlardan eğitim alacağını kaydetti.
"Kardeşlik" konulu oratoryonun sunulduğu programa, Vali Özdemir, kurum müdürleri, akademisyen - yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, öğrenciler katıldı.
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