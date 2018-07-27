"Akademi Rumeli 4" projesi sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen "Akademi Rumeli 4" projesi, kapanış programıyla sona erdi.

Bir hafta süren proje kapsamında çeşitli ülkelerden gelen üstün yetenekli 150 öğrenci, konusunda uzman eğiticiler tarafından çeşitli atölyelerde eğitim gördü.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen kapanış programında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, sanatın ve kültürün evrensel olduğunu söyledi.

Proje kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerin dostluk bağıyla birbirlerine bağlandığını ve ülkeler arası dostluğa katkı yapacağını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Sizler belli konularda yetenekleri olan gençlersiniz, biz de katkılar sunacak hocalarımızla sizleri buluşturduk. Gelecekte de ülkelerinize çok önemli katkılar sunabilecek yeteneklere sahipsiniz. Bu yeteneklerinize katkı sağlamak için size eğitim verdik. Amacımız her zaman iyi insan yetiştirmek ve iyi insan olmak. Sizler ülkelerinize katkı sağladığınız sürece ülkeler arası olumlu gelişmeler olacak. Ülkeler arasındaki sorunlar sanat, kültür ve belli faaliyetlerle çok daha rahat şekilde çözülmüş olacak. Çünkü kültürün, sanatın dili evrenseldir ve insanlığa önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu konuda biz bölgemizde huzuru sağlayabilirsek, dünyaya örnek olacağız ve barışa katkı sağlayacağız."

Özdemir, daha sonra projeye katılan öğrenciler adına ülke temsilcilerine ve proje ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı

