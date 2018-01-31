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"Akademik Bilişim 2018" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:18 | Son Güncelleme

- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan: - "Türkiye'de internet kullanımı 2007 yılında yüzde 30 iken 2017 yılında yüzde 67'ye çıkmıştır"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Türkiye'de internet kullanımı 2007 yılında yüzde 30 iken 2017 yılında yüzde 67'ye çıkmıştır." dedi.

Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademi̇k Ağ ve Bi̇lgi̇ Merkezi (ULAKBİM), İnternet Teknolojileri Derneği'nin desteğiyle, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde yapılan "Akademik Bilişim 2018" konferansında konuşan Ceylan, Türkiye'nin dijitalleşme ve e-devlet konusunda gelmiş olduğu durum hakkında bilgiler aktardı.

E-devlete geçiş döneminin özellikle 1980'lerin ikinci yarısından itibaren uygulanan politikalarla başladığını belirten Ceylan, "2000'li yıllarda e-devlet uygulamaları daha ciddi şekilde devlet politikaları içerisinde yer aldı. Ülkemizde tüm vatandaşların e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi için bilişim okuryazarlığını artırıcı çalışmalar yapıldı. Türkiye'de internet kullanım oranı 2007 yılında yüzde 30 iken 2017 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 67'ye çıkmıştır. 2017 yılında internet kullanan vatandaşlar tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin kullanım oranı yüzde 41,3'tür ve elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı 2007 yılında yüzde 64,1 iken 2017 yılında yüzde 95'e çıkmıştır. 2016 yılı e-devlet kalkınma verilerine göre ülkemiz 193 ülke içerisinde 68. sırada ve dünya sıralamasının üzerindedir." diye konuştu.

Karabük Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İletişim Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan ve diğer protokol üyeleriyle Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, daire başkanları, bilişim uzmanları ve öğrencilerin katıldığı konferansta, Türkiye'de faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji firmaları, açılan stantlarda ürünlerini tanıtacak.

27 Ocak'ta kurslarla başlayan ve 2 Şubat'ta sona erecek konferansta, bilişim ve teknoloji alanında çok sayıda seminer düzenlenecek.

(AA)

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