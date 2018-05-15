VSY Biotechnology açıklamasına göre, doktora öğrencilerinin tek bir slayt eşliğinde 3 dakika içerisinde sunumlarını anlatarak puan aldıkları "Three Minute Thesis" yarışmasının ikincisi, Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sabancı Üniversitesi'nin, "Three Minute Thesis" yarışmasıyla akademik yetkinliğin artırılmasına dair önemli bir organizasyona daha imza attığını belirterek, "Çok önemli projeler üzerine çalışan yarışmacılar, 3 dakika içerisinde konunun içeriğini öz bir şekilde, önemli detayları birleştirerek aktardı. Zor bir sınavdı ama akademik yetenekleri görmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sabancı Üniversitesi'nde uygulanan yarışmada, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş jüri üyesi olarak yer aldı. Araştırma Ödülleri Komitesi Koordinatörü Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğçe Yüksel, Varlıbaş'a yarışmaya sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, "Sabancı Üniversitesi, Three Minute Thesis yarışmasıyla akademik yetkinliğin artırılmasına dair önemli bir organizasyona daha imza attı. Çok önemli projeler üzerine çalışan yarışmacılar, 3 dakika içerisinde konunun içeriğini öz bir şekilde, önemli detayları birleştirerek aktardı. Zor bir sınavdı ama akademik yetenekleri görmek gurur verici." değerlendirmelerini yaptı.

- "Konuyu değil, konunun aktarım şeklini değerlendirdik"

Jüri üyeleri arasında bulunan Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay da uluslararası düzeydeki bu yarışmayı Türkiye'ye getirmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: