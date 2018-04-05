Akademisyen ve öğrencilerden karma fotoğraf sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen ve öğrenciler tarafından ‘2.Karma Fotoğraf Sergisi’ açıldı.
SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü tarafından hazırlanan “2. Karma Fotoğraf Sergisi” sanatseverlerin beğenisine açıldı. TBMYO Fuaye Alanı’nda beğeniye sunulan sergide, eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, fotoğraf ve fotoğrafçılık sanatı sayesinde görünmeyenin yansıtıldığını ifade etti.
Ziyaretçilere sergi hakkında bilgi veren MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, sergide 3 öğretim görevlisi ile 43 öğrencinin objektifine yansıyan 92 fotoğrafın yer aldığını söyledi.
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