HABER

Akademisyen ve öğrencilerden karma fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen ve öğrenciler tarafından ‘2.Karma Fotoğraf Sergisi’ açıldı.SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü tarafından hazırlanan “2.

Akademisyen ve öğrencilerden karma fotoğraf sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen ve öğrenciler tarafından ‘2.Karma Fotoğraf Sergisi’ açıldı.
SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü tarafından hazırlanan “2. Karma Fotoğraf Sergisi” sanatseverlerin beğenisine açıldı. TBMYO Fuaye Alanı’nda beğeniye sunulan sergide, eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, fotoğraf ve fotoğrafçılık sanatı sayesinde görünmeyenin yansıtıldığını ifade etti.
Ziyaretçilere sergi hakkında bilgi veren MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, sergide 3 öğretim görevlisi ile 43 öğrencinin objektifine yansıyan 92 fotoğrafın yer aldığını söyledi.

Akademisyen ve öğrencilerden karma fotoğraf sergisi

Akademisyen ve öğrencilerden karma fotoğraf sergisi

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Yengesine saldırıp istismar etti! Yengesine saldırıp istismar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.