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Akademisyenler mayın tespit cihazı geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinde görevli akademisyenler tarafından her türlü mayını ve gömülü el yapımı patlayıcıyı tespit eden, tamamen yerli imkanlarla üretilen cihaz geliştirildi - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: - "Bugün sınır ötesinde varsak, 'dünya 5'ten büyük' diye bağırabiliyorsak, dünyanın önemli aktörlerinden biri haline gelebildiysek işte bu ve benzeri çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinde görevli akademisyenler tarafından her türlü mayını ve gömülü el yapımı patlayıcıyı tespit eden, tamamen yerli imkanlarla üretilen cihaz geliştirildi.

Üç üniversitenin makine mühendisliği fakültelerinde görevli 4 öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip tarafından yaklaşık 3 yıllık çalışma sonunda geliştirilen mayın tespit sisteminin tanıtımı, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu'nda okuyan bir öğrencisinin tavsiyesi üzerine hayata geçirdikleri projeyi tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıl boyunca uğraştıklarını belirten Yılmaz, "Projemizi hayata geçirirken bir askeri personelden de destek aldık. Önce Ar-Ge çalışmasını yaptık. Daha sonra da 7-8 ay boyunca üretim aşaması sürdü." dedi.

Yaklaşık 14 bin 500 lira bütçesi bulunan proje kapsamında istedikleri mayın dedektörünü geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Yapay zeka teknikleri sayesinde akıllı bir dedektör yaptık. Bunun gibi bazı yenilikleri de var. Örneğin mayın arama faaliyeti sırasında mayının patlaması sırasında bir askerimiz şehit olmuştu. Yapılan araştırmada dedektörün mayını aktif hale getirmesi sonucu patlama olduğu belirlenmişti. Biz de bu problemi ortadan kaldıran pasif dedektör geliştirdik. Ülkemizin güneyinde mayından arındırılmak istenen büyük bir bölge var ve burada ciddi problemlerle karşılaşılıyor. Ekip olarak bu problemlere çözüm de üretebiliriz." ifadesini kullandı.

Cihazın, her türlü mayını ve gömülü el yapımı patlayıcıyı tespit ettiğini anlatan Yılmaz, "Ayrıca mayının çeşidi konusunda da bilgi veriyor. Şu anda bir şirket yazılımının satışı için talep aldık." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da teşekkür eden Yılmaz, cihazı portatif hale getirerek, pazarlanması konusunda da destek beklediklerini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Hamdi Tolga Kahraman, Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Sönmez ve Hitit Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Işık da cihaz hakkında bilgi verdi.

Rektör Alkan ise bilgi ve tecrübe birikimi sonunda ortaya çıkan projenin önemine dikkati çekerek, "Düşük bir rakama mal olan bir proje olmasına rağmen esas olan bunun Ar-Ge'si ve zihinsel planda yapılıyor olmasıdır. İnsanımıza fırsat verilecek olursa yapamayacağı hiçbir şey yok. Ülke olarak dışarıdan satın aldığımız özellikle savunma sanayisi alanında bugün yüzde 65 yerliliğe ulaştık. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Bugün sınır ötesinde varsak, 'dünya 5'ten büyük' diye bağırabiliyorsak, dünyanın önemli aktörlerinden biri haline gelebildiysek işte bu ve benzeri çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Alkan, projenin geliştirilmesi ve pazarlanması için gerekli katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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Çorum hitit üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi mayın tespit cihazı

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