Akademisyenlerin Azizoğlu’nun UNESCO’ya kültür elçisi olması beklentisi devam ediyor

İslam ülkeleri akademisyenlerinin Uluslararası Üniversiteler Konseyi (İUC) Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu’nun UNESCO’ya iyi niyet ya da kültür elçisi olması beklentisi devam ediyor.

Çoğunluğu üniversite rektörü 215 akademisyen tarafından 2013 yılında UNESCO iyi niyet yada kültür elçiliği için önerilen akademisyen, yazar ve şair Orhan Hikmet Azizoğlu, geçen zaman diliminde kişisel ve kurumsal çalışmalarıyla başta İslam coğrafyası olmak üzere uluslararası ilmi, akademik ve kültürel çalışmalarını insan odaklı felsefe ile aralıksız sürdürdü. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası, çeşitli ülke ve üniversitelerden Devlet Onur Takdirnamesi, Şeref Madalyası ve akademik ödüller alan Azizoğlu, başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Kardavi’nin yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Genel Sekreteri Ali Karadaği ile yaptığı kurumsal işbirliği protokolü ile İslam dünyasının modern akademi ve İslam kültür değer kavramlarını eğitim ve sosyal yaşamda rehber edinmelerini sağlamak için uluslararası çalıştay ve kongrelerle yoğun faaliyet gösterdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azizoğlu, “Müslüman toplumlar eğitim ve sosyal yaşamlarını modern eğitim sistemi ve İslam değer kavram kültürleriyle entegre ederek Batı’ya asimilasyonu önlemelidir. Sosyolojik değişim ve dönüşüm ile Batı değer ve kavramlarına asimile olan İslam toplumlarının kendi değer ve kavramları ile geleceğe ancak güvenli adımlarla ilerlemesini sağlayabiliriz” dedi.