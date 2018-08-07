HABER

Akar, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü - Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefonla görüştü.

Hulusi Akar ve James Mattis görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temasHeyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
İstanbul'da "çığlık" dehşetiİstanbul'da "çığlık" dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James Mattis Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.