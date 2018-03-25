Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu’nda, Türkiye’deki 185 üniversitenin rektörü, siyasal bilimler fakültelerinin dekanları, uluslararası ilişkiler bölümlerinin başkanları ve konuyla ilgili akademisyenlere, ‘Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim’ konulu konferans verdi. Konuşmasında terörle mücadele operasyonlarından detaylar paylaşarak Mehmetçiğin sivillere karşı hassasiyetine dikkat çeken Akar, 2015 yılında Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde PKK’ya yönelik yürütülen meskûn mahal harekâtını hatırlattı. “Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ötelendi” diyen Akar, bir uzman çavuşun Sur’daki bölük komutanına “Bir çocuk sesi duydum, burada bir aile olabilir” dediğini aktardı.

MEHMETÇİĞİN KALBİ TEMİZDİR



O sırada ateş edip orayı bir anda tahrip etmenin mümkün olduğunu ancak ‘çocuk olabilir’ endişesiyle çok ince, çok sabırlı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Akar, bu tavrın, Mehmetçiğin kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunun çok önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Afrin’in teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin fotoğraflar da paylaşan Akar şunları söyledi: “Afrin harekâtı 2 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor. Teröristlerin sivil kıyafet giydiklerine tanık olduk. Bu şekilde ölenleri kendi yandaşlarına fotoğraflattılar, oradaki terörist ölüsü olmasına rağmen, sivil kıyafetli olmasından dolayı, ‘siviller vuruluyor’ diye bunu servis ettiler. Sivil kayıpların yaşanmaması için çok büyük dikkat gösterdik. Ayrıca Afrin’in boşaltılması sırasında da bazı teröristlerin çıkıyor olabilme ihtimaline karşı sivilleri vurmamak adına bir harekâtı yönettik.”