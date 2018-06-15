Akar, Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Ramazan ayının son iftar yemeğini Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında komandolar, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Denetim ve iftar yemeği
Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum