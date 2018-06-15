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Akar, Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Ramazan ayının son iftar yemeğini Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında komandolar, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Denetim ve iftar yemeği

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