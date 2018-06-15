HABER

Akar, Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Ramazan ayının son iftar yemeğini Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında komandolar, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yedi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Ailesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyorAilesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyor
Ek fotoğraflar// Bayram'da plajlara akın ettilerEk fotoğraflar// Bayram'da plajlara akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.