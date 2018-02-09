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Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 17:48 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Ege Denizi'nde yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" dedi ve şunları kaydetti:

"Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız."

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akar Afrin Ege

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