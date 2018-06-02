Akar-Dunford görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik sorunlarının ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

