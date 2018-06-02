HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akar-Dunford görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik sorunları ele alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik sorunlarının ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyorEmanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştüOrg. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orgeneral Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.