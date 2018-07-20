Akar, esnaf sofrasına misafir oldu

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeleye ilişkin, "Terör bitecek, hepsi bitecek, hiç merak etmeyin." dedi.

Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Ulu Cami'ye geçti. Burada cuma namazını kılan Akar, daha sonra Mustafa Özsözlü adlı bir vatandaşın cenaze namazında saf tuttu. Özsözlü'nün tabutuna omuz veren Bakan Akar, daha sonra bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği bir iş yerinde esnaf sofrasına misafir olan Bakan Akar, burada esnafla yemek yedi. Bakan Akar'a ziyaretleri sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Akar, bir kadının "Terör ne zaman bitecek?" sorusuna, "Terör bitecek, hepsi bitecek hiç merak etmeyin." yanıtını verdi.

Yoğun sevgi gösterileri arasında bölgeden ayrılan Bakan Akar, daha sonra Kartal Askeri Şehitliği'ne geçti. Anıta çelenk bırakan ve anı defterini imzalayan Akar, şehit aileleriyle sohbet etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Akar'a Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakanlar Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş eşlik etti.

