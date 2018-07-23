Akar'dan göreve başlama mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ başta olmak üzere PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Akar, göreve başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak görevine başladığını hatırlattı.

Tarihi bir dönemde üstlendiği bu görevi icra edecek olmanın onur ve heyecanını yaşadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çağımızda güvenlik ortamını terörizm, siber saldırılar ve artan kitle imha silahları gibi unsurlar doğrudan, yasa dışı göç, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi unsurlar da dolaylı olarak şekillendirmektedir. Bu nedenle, bugünün ve yakın geleceğin tehditleri, hızla değişen, karmaşık, öngörülmesi güç 'hibrit' bir yapıya dönüşmektedir. Güvenlik ortamını hızlı ve sürekli bir değişime zorlayan bu risk ve tehditler, bizlere kurum içinde ve kurumlarımız arasında sıkı bir koordinasyon ve iş birliği-dayanışma içinde çalışmayı zorunlu kılmaktadır."