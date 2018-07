Akar'dan TSK'ya veda mesajı

"Bu süre zarfında, 'En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.' düsturunu meslek hayatım boyunca egemen kılmanın gayreti içinde oldum. Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldığım tarihten bugüne kadar geçen üç yıllık süre içinde, ülkemiz ve yakın çevremizde meydana gelen çok önemli gelişmelere tanık olduk. Bu gelişmeler, birçok bakımdan yönetilmesi zor bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu zor dönemde asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığımız güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta terörle mücadele olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele ettik."

"Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı azim ve kararlılıkla 20 Ocak 2018 tarihinde de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatarak Afrin bölgesini teröristlerden temizlemiş, hem bölge halkının hem de sınırlarımızın güvenliğini sağlamıştır. Tüm bu operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dokunulmaz kabul edilen sivil/masum kişilerin, dini/kültürel yapıların, tarihi eserlerin ve çevrenin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle davranılmıştır. Özellikle ifade etmek isterim ki Türk ordusunun kahraman mensupları burada sadece askeri değil aynı zamanda yüksek ahlaki değerlere dayalı asil davranışlarıyla tarihimize yaraşır insani bir başarıyı da kazanmıştır. Bu operasyonlar esnasında bölge halkının gönlünü fetheden kahraman silah arkadaşlarımın ortaya koymuş olduğu emsalsiz tavır ve hareketleri, her türlü övgünün üzerindedir."

Bu harekat sırasında, masum insanlara zarar vermemek için her türlü tedbir alınarak 3 bin civarında DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğine ve DEAŞ'a Suriye'de büyük bir darbe vurulduğuna işaret eden Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

- "Her türlü övgünün üzerindedir"

Akar, bu dönemde, yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla yürüttükleri terörle mücadele harekatlarının yanı sıra NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenildiğini vurgulayarak "Tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma faaliyetlerimize de aralıksız devam edilmiştir." ifadesini kullandı.

- "Büyük fedakarlıklar gösterdik"

Yine "mavi vatan" olan denizlerde ve hava sahasında mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olunduğunu ancak hiçbir hak ihlaline de müsaade edilmeyeceğini her fırsatta dile getirdiklerini belirten Akar, şu görüşleri aktardı:

"Ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri azim ve kararlılıkla korunmuştur. Özetle terörle mücadele harekatı ile kara, deniz ve hava hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü inisiyatif, imkan ve yetki muhakemeye dayalı cesaretle tereddütsüz kullanılmıştır. Faaliyetlerimizde sağlanan başarılar başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde fedakarca çalışan, mesleklerinin her kademesinde ve faaliyetlerinin her aşamasında askeri atmosferi daima muhafaza eden siz kahraman silah arkadaşlarım sayesinde elde edilmiştir."