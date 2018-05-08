Akar'ı alıkoyan ekipteki eski yüzbaşı savunma yaptı

Gerboğa, 15 Temmuz'da saat 18.00-19.00 saatleri arasında iki arkadaşıyla birlikte Alakuş'un emrettiği gibi Akıncı Üssü'ne geldiğini belirterek, "Nizamiyede tatbikat için geldiğimizi söyledik. Görevli eşliğinde üsse girdik. Üzerimizi giydik. Fırat albay, 'Hassas bir istihbarata dayalı olarak Genelkurmay'a terör saldırısı ve komutana suikast girişimi olabilir. Genelkurmay'ın güvenliğini sağlayacağız.' dedi. Teçhizatımı kuşandım. Bir otobüsle Akıncı'dan 20.30-21.00 gibi Genelkurmay kışlasına geçtik. Herkes görev yerine dağıldı. Ben kışlanın emniyetini sağlamakla görevliydim." diye konuştu.

Çapraz sorgusunda ise ÖKK personelinin komutanı koruma ve tahliye görevi olup olmadığı sorulan Gerboğa, korumaların ÖKK personeli olduğunu, zaman zaman kendilerinin de komutanı koruduğunu söyledi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin Genelkurmay'a giriş anına ilişkin bir fotoğraf gösterilen Gerboğa, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını, bu sırada dışarıda bulunduğunu söyledi.

Gerboğa, Genelkurmay Başkanı Akar'ı derdest etmediklerini, aksine güvenliğini sağladıklarını savunarak, "Hulusi Akar Paşa'yı korumak maksadıyla emniyeti için Akıncı Üssü'ne tahliye ettik. Asla cebir ve şiddet içeren bir eylemim yoktur. Komutan için koruma görevi yaptık" dedi.

Sabah sivil kıyafetleri giyip saat 12.00 gibi nizamiyeye geçtiklerini belirten Gerboğa, nizamiyede kimsenin bulunmadığını, dışarı çıktıklarını, 100 metre sonra polis tarafından durdurulup gözaltına alındıklarını söyledi.

Bir süre sonra Fırat Alakuş'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın güvenli bir bölgeye tahliye edileceğini belirterek, kendilerine komutanın güvenliğini sağlama görevi verdiğini ifade etti.

Gerboğa, "ÖKK'de amir konumunda bir kişi, Genelkurmay Başkanını tahliye emri verebilir mi? Komutanın acil durumlarda tahliyesi için bir prosedür yok mu? ÖKK'de herhangi bir amir Genelkurmay Başkanını tahliye emri verebilir mi?" sorusuna karşılık, "Evet, teknik olarak mümkün. ÖKK komutanı bunu yapabilir." yanıtını verdi.

Gerboğa, Akıncı'nın komutan için daha güvenli olduğunu savundu.

Daha sonra savunma yapan sanıklardan Selçuk Yavuz ise komutanın emriyle Akıncı Üssü'ne geldiğini, otobüsle Genelkurmay Başkanlığına geçtiklerini ve Milli Savunma Bakanlığı girişinde çevre emniyeti aldığını söyledi.

Bulunduğu yerde herhangi bir olay olmadığını savunan Yavuz, tahliye ve beraat istedi.

Savunmanın ardından duruşmaya öğle arası verildi.

