Akarsuda balık avında mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkisini artıran yağışla su seviyesinin yükselmesi sonucu akarsuda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Kumarlı Mahallesi Keşiş Köprüsü civarında balık avlayan dört kişi, aşırı yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu derede mahsur kaldı.
Dere yatağında ağaç dallarında tutunarak kurtarılmayı bekleyen dört kişinin yeri, ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerince tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş ve Osmaniye'den gelen AFAD ekipleri, jandarmanın yardımıyla mahsur kalan dört kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan avcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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