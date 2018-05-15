Akaryakıt istasyonunda kendini yakan kişi öldü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde akaryakıt istasyonunda üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe veren kişi 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda kendini ateşe veren 65 yaşındaki K.Y, İzmir'de bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
K.Y'nin cenazesinin yarın Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna 8 Mayıs'ta giden 65 yaşındaki K.Y, pet şişeyle aldığı benzini üzerine dökerek kendini ateşe vermişti. Bir anda alevler içinde kalan K.Y'ye istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmişti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan K.Y, buradaki müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilmişti.
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