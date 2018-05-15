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Akasya gövdesinde incir ağacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir akasya ağacının gövdesinde yetişen incir ağacı, görenleri şaşırtıyor.

Akasya gövdesinde incir ağacı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir akasya ağacının gövdesinde yetişen incir ağacı, görenleri şaşırtıyor.
Bandırma ilçesinde Hükümet Konağı'nın arka bahçesindeki çocuk parkı içinde bulunan, yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin edilen akasya ağacının gövdesinde incir ağacı bulunuyor. Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Okbay, ağaçta herhangi bir aşı olmadığını ve incir çekirdeklerinin kuşlar tarafından taşınmış olabileceğini söyledi. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını belirten Burak Okbay, “Aşı olmadan 2 bitkinin tek gövdede olduğu bir ağaç, ilk defa görüyorum. Asıl ağaç akasya, incir dalları sonradan çıkmış. Tahminime göre kuşlar buraya bir incir parçası getirdi, parça içindeki çekirdekler burada bir çimlenme oluşturarak yeni bir kök oluştu” diye konuştu.
Daha önce böyle bir şeye tanık olmadığını belirten emekli Raşit Varol (70) ise, “Akasya gövdesinde 2 çeşit ağaç; biri incir, diğeri akasya. İncir ağacının köklerini toprakta göremiyorsunuz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Akasya gövdesinde incir ağacıAkasya gövdesinde incir ağacıAkasya gövdesinde incir ağacıAkasya gövdesinde incir ağacı

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