Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi

İSTANBUL (AA) - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat'ın iş birliğiyle bu yıl 36'ncısı düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması sonuçlandı.

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda, Atilla Galip Pınar, Berna Dolmacı, Hasan Mert Öz ve Levent Yıldız ödül aldı.

Beyoğlu Akbank Sanat'ta düzenlenen ödül töreninde, yarışma sonucu finale kalan 18 eserin yer aldığı sergi de sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyesi ve Jüri Üyesi Hasan Bülent Kahraman, törende yaptığı konuşmada, 36 sene devam eden bir kurum oluşturmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Kahraman, bu yıl "Yüreği Etkileyen Haklı Güç: Tutku" temasını belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanatın tutkuyla olan ilişkisini irdeleyen bir konuydu. Sanat acaba sadece tutkuyla mı yapılır? Yoksa kendi nesnesini belli akılcılıkla, kutsallıkla, rasyonalizasyonla dönüştürmek durumunda ve zorunda mıdır? Tabiata bakarak sanat üretmenin önde olduğu dönemlerde bu olgu daha farklı değerlendirilebilirdi ama yapay zekaların öne çıktığı, bilgisayar odaklı tasarımların gündelik hayatın parçası haline geldiği bir dönemde, tutku nerede yer alacak? Sanat kendisini mutlaka kendisini akıl ve tutku arasında sıkışmış bir durumda mı hissedecek? Biz bu soruların gündemde olduğu bir dönemde, cevabı, cevap olmasa bile bu soruya karşı birtakım farklı soruları sormasını ve önerilerde bulunmasını genç sanatçılardan istedik."