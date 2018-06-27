Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi

İSTANBUL (AA) - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat'ın iş birliğiyle bu yıl 36'ncısı düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması sonuçlandı.
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda, Atilla Galip Pınar, Berna Dolmacı, Hasan Mert Öz ve Levent Yıldız ödül aldı.
Beyoğlu Akbank Sanat'ta düzenlenen ödül töreninde, yarışma sonucu finale kalan 18 eserin yer aldığı sergi de sanatseverlerle buluştu.
Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyesi ve Jüri Üyesi Hasan Bülent Kahraman, törende yaptığı konuşmada, 36 sene devam eden bir kurum oluşturmanın çok değerli olduğunu söyledi.
Kahraman, bu yıl "Yüreği Etkileyen Haklı Güç: Tutku" temasını belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sanatın tutkuyla olan ilişkisini irdeleyen bir konuydu. Sanat acaba sadece tutkuyla mı yapılır? Yoksa kendi nesnesini belli akılcılıkla, kutsallıkla, rasyonalizasyonla dönüştürmek durumunda ve zorunda mıdır? Tabiata bakarak sanat üretmenin önde olduğu dönemlerde bu olgu daha farklı değerlendirilebilirdi ama yapay zekaların öne çıktığı, bilgisayar odaklı tasarımların gündelik hayatın parçası haline geldiği bir dönemde, tutku nerede yer alacak? Sanat kendisini mutlaka kendisini akıl ve tutku arasında sıkışmış bir durumda mı hissedecek? Biz bu soruların gündemde olduğu bir dönemde, cevabı, cevap olmasa bile bu soruya karşı birtakım farklı soruları sormasını ve önerilerde bulunmasını genç sanatçılardan istedik."
- Sergi, 28 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek
Akbank Sanat Müdürü ve Jüri Üyesi Derya Bigalı da sergide eseri yer alan sanatçıların ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alacağını belirtti.
Bigalı, yarışmaya olan ilginin her yıl arttığına dikkati çekerek, "Bu yıl 750 eser başvurusu oldu. Jüri üyelerimiz de 18 eser belirledi. Bu eserleri belirlerken de sanatın farklı alanlarından eserleri seçmeye önem verdik." diye konuştu.
Sergide, ödül alan isimlerin yanı sıra Ayşe Nilden Aksoy, Batuhan Keskiner, Berkay Yaşar, Gül Akpınar, Gülçin Karaca, Hatice Artüz, Kaan Fıçıcı, Meltem Begiç, Mert Acar, Merve Vural, Nur Pınar Özen, Oğulcan Sürmeli, Seher Uysal ve Zeynep Kaynar'ın eserleri yer alıyor.
Küratörlüğünü Nadim Samman'ın üstlendiği sergide, resim, heykel, enstalasyon ve video gibi çeşitli türlerde üretilen eserler bulunuyor.
Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Sergisi, 28 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
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