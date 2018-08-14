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Akbank ve KAÇUV bayram öncesi çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Akbanklı Gönüllüler, bu bayram öncesi KAÇUV aracılığıyla hastanelerde tedavi gören çocuklara bayram hediyeleri gönderdi

İSTANBUL (AA) - Akbanklı Gönüllüler ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliği kapsamında, vakfın faaliyet gösterdiği üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi gören yaklaşık 800 çocuğa bayram hediyesi gönderildi.

Akbank'ın açıklamasına göre, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Edirne, Bursa, Şanlıurfa, Van, Kocaeli, İzmir ve Samsun olmak üzere toplam 13 ilden hastanelerdeki 800 çocuk bayram öncesi hediyelerine kavuştu.

Akbanklı Gönüllüler, çalışma alanlarındaki belirli lokasyonlara yerleştirilen ağaçlardan, çocukların bilgilerinin bulunduğu kalp kartlarından bir tane alarak çektikleri çocuklara bayram hediyeleri aldı. Akbanklı Gönüllüler yıl boyunca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pek çok gönüllülük projesi hayata geçiriyor.

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Akbanklı Gönüllüler

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