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Akçaabat’ta meyve ve sebzeciler pazarı modern yüzüne kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Akçaabat Belediyesi, ilçede hizmet veren meyve ve sebzeciler pazarı, Pazar esnafı ve vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.Hüseyin Reis Caddesi’nde bulunan meyve ve sebzeciler pazarı, yapılan yenileme çalışmalarının ardından halkın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabileceği düzenli ve sıhhi şartlarda modern bir görünüme kavuştu.

Akçaabat’ta meyve ve sebzeciler pazarı modern yüzüne kavuştu

Akçaabat Belediyesi, ilçede hizmet veren meyve ve sebzeciler pazarı, Pazar esnafı ve vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Hüseyin Reis Caddesi’nde bulunan meyve ve sebzeciler pazarı, yapılan yenileme çalışmalarının ardından halkın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabileceği düzenli ve sıhhi şartlarda modern bir görünüme kavuştu. Yenileme çalışmalarının ardından modern yüzüne kavuşan meyve ve sebzeciler pazarı hem esnafın hem de vatandaşların beğenisini topladı.
Daha hijyenik, oldukça fonksiyonel ve estetik bir ortamda hizmet vermenin memnuniyetini yaşadıklarını belirten esnaflar, meyve ve sebzeciler pazarının Avrupa standartlarında olduğunu vurguladı. Görüşlerini bildiren pazarcı esnafları “Kısa bir süre içerisinde yenileme çalışmaları tamamlanan ve esnafa teslimi gerçekleştirilen meyve ve sebzeciler pazarında artık vatandaşlar güven ve huzur bir ortamda alışverişlerini yapabiliyor. Meyve ve sebzeciler pazarında; gerçekleştirilen düzenlemelerle her esnafın standı ve satış yapabileceği alan belli. İnsana değer veren bu çalışmalardan dolayı Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.
Sebze ve meyve halini ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise pazarın daha modern ve sağlıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların büyük bir titizlikle tamamlandığını belirterek halkımızın sağlığı için bu tür çalışmaların öneminin yadsınamayacağını vurguladı.

Akçaabat’ta meyve ve sebzeciler pazarı modern yüzüne kavuştu

Akçaabat’ta meyve ve sebzeciler pazarı modern yüzüne kavuştu

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