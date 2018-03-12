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Akçakale'de metruk evler yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde metruk evler, belediye tarafından yıkıldı.

Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde metruk evler, belediye tarafından yıkıldı. Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş binalardan rahatsızlık duyan ilçe sakinlerinin başvurusunu değerlendiren Akçakale Belediyesi harekete geçti. Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıkım öncesi riskli alanların çevresine güvenlik şeridi çekerek evlerin içini kontrol etti. Vatandaşların tozdan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerinin yaptığı sulamanın sonrası iş makineleri evleri yıktı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, Mahalle sakinlerimizin metruk binalarla ilgili şikayetlerini alır almaz gereğinin yapılması için talimat verdim. Çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrası iş makinelerimiz binaları yıktı. Halkımızın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir dedi.

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