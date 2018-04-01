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Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı.

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı. Öğretmenevi konferans salonunda başlayan kongreye, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı başkanlık yaptı.
Kongrede geçmiş dönem faaliyet, genel gider ve bilanço hesapları üyelere okundu ve ibra edildi.
Başkan adaylarından ilk kürsüye çıkan Hasan Ali Yanmaz oldu. Yanmaz, çok heyecanlı olduğunu belirterek, ’’Daha öncede bu seçimlere girdim ve hatta 15 oyla kaybettim. Sonra çıkıp Gürol Başkanı kutladım. O zamanda Başkanımız Ertan Taşlı yönetmişti. Hatta Taşlı başkanımız şahittir. Bu yönetimi gençleştirmek gerekiyor demişti. Ancak Gürol Başkan gençleştirmeden yana değil. Yıllardır Kooperatifi yönetmenin derdinde şimdi de bina yapacağız diyor. Binamız Halk Bankasına uzak olmamalı. Ben odamızı Halk Bankasının yanında tutmanın sözünü veriyorum. Yıllardır yönetimdeler şimdimi aklınıza geldi bina yapmak. Biz göreve gelirsek, sosyal anlamda bir çok çalışma yapacağız’ ’dedi.
Başkan Gürol Sarı ise, ’’Kooperatif örümcek ağlarıyla doluydu. Şimdi ise bu örümcekleri temizledik. Kimseye ayrıcalık yapmadık. Bize dediler ki içinize genç alın, biz yaşlımıyız. Biz görevimize sürdürmek ve kooperatifimize bir bina kazandıracağız. Bizler üyelerimize 20 milyon TL kredi verdik. Bu parayı biz yönettik. Bu parayı yönetmek kolay değildir’’ diye konuştu.
Konuşmaların devamında sandık kuruldu ve seçimlere geçildi. Kadın üyelere oy kullanma önceliğinin verildiği seçimlerde Gürol Sarı 330 oy alırken, Hasan Ali Yanmaz 124 oy aldı.

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

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Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
2 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
3 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
4 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
5 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
6 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
7 / 7

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı

Akçakoca Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi kongresi yapıldı
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