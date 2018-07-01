HABER

Akçakoca renkli Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Kabotaj Bayramı eğlenceli yarışmalarla kutlandı.

Akçakoca renkli Kabotaj Bayramı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) -DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Kabotaj Bayramı eğlenceli yarışmalarla kutlandı. Ördeğin peşinden yüzenlerin, yağlı direkten bayrağı almaya çalışanların mücadelesi ilgiyle izlendi.
Akçakoca'da, Kabotoj Bayramı her yıl olduğu gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yaptı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen yarışmaları vatandaşlar ilgiyle izledi. Ördek yakalama yarışmalarında denize bırakılan ördeği yakalamaya çalışanlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Erdal Kaya ördeği yakalarken, denizde büyük mutluluk yaşadı. Kürek çekme yarışmaları büyük mücadeleye sahne olurken birinci olan 'Ayazlı' isimli takım tekneyi kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu. En renkli yarışma ise yağlı direkten bayrak alma oldu. Yağlı direğe çıkanlar dengelerini kaybederek denize düştü. Hakan Ataş üçüncü denemesinde bayrağı aldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller ve kupa verildi.

FOTOĞRAFLI

Akçakoca renkli Kabotaj BayramıAkçakoca renkli Kabotaj BayramıAkçakoca renkli Kabotaj BayramıAkçakoca renkli Kabotaj Bayramı

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.