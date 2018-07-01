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Akçakoca renkli Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Kabotaj Bayramı eğlenceli yarışmalarla kutlandı.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) -DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Kabotaj Bayramı eğlenceli yarışmalarla kutlandı. Ördeğin peşinden yüzenlerin, yağlı direkten bayrağı almaya çalışanların mücadelesi ilgiyle izlendi.

Akçakoca'da, Kabotoj Bayramı her yıl olduğu gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yaptı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen yarışmaları vatandaşlar ilgiyle izledi. Ördek yakalama yarışmalarında denize bırakılan ördeği yakalamaya çalışanlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Erdal Kaya ördeği yakalarken, denizde büyük mutluluk yaşadı. Kürek çekme yarışmaları büyük mücadeleye sahne olurken birinci olan 'Ayazlı' isimli takım tekneyi kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu. En renkli yarışma ise yağlı direkten bayrak alma oldu. Yağlı direğe çıkanlar dengelerini kaybederek denize düştü. Hakan Ataş üçüncü denemesinde bayrağı aldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller ve kupa verildi.

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