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Akçakoca sahilinde boğulmalara karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici: - "Allah'a şükür bu sezon ölümlü boğulma vakası ile karşı karşıya kalmadık. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapatırız"

Batı Karadeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahilinde, boğulma vakalarına karşı jet ski ve kurtarma botlarıyla önlem alındı.

Düzce Valiliği tarafından Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağışlanan 5 jet ski ve zodyak kurtarma botu ile 17 cankurtaran, 38 kilometrelik sahil şeridinde güvenliği sağlıyor. Ekipler, denize girenleri takip ederek boğulmalara müdahale ediyor.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede denizin dalgalı olduğu zamanlarda denize girilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde ilçede çok sayıda misafiri ağırlamayı beklediklerini, otellerde doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getiren Yemenici, bölgede denizin yapısı nedeniyle geçmişte sıklıkla görülen boğulma vakalarına karşı da gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yemenici, şöyle konuştu:

"İlçede rüzgarlı havayla birlikte deniz de dalgalı oluyor. Misafirlerimize gerekli uyarıları yapıyoruz. Belediye ve kaymakamlık da çalışma yapıyor. 17 cankurtaran, 5 tane de jet ski ile tedbirler alındı. Allah'a şükür bu sezon ölümlü boğulma vakası ile karşı karşıya kalmadık. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapatırız. Denizin dalgalı olduğu zamanlarda yüzme bilenlerin dahi denize girmemesi gerekiyor. Turistlerin görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz. Suyun şakası yoktur."

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Düzce Akçakoca Boğulma vakası önlemleri

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