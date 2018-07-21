Akçakoca sahilleri güneyi aratmadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.
Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve Mavi Bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın en fazla rağbet gören plajı Çuhallı oldu.
Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye yoğun ilgisi güney sahillerini aratmadı. 25 bin kişinin yaşadığı ilçede hafta sonu nüfusun 150 bine çıktığı tahmin edilirken, otellerin de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği bildirildi.
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